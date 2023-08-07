НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я сам удивился" - Затопленный путепровод на пр. Назарбаева прокомментировал аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47311
"Я сам удивился" - Затопленный путепровод на пр. Назарбаева прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 07.08.23 - 12:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путепровод затопило вечером 6 августа после сильного дождя. Плавающие автомобили и потерянные номера - итог стихийного бедствия. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 7 августа, обещал решить эту проблему, но в следующем году.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
331
Re: "Я сам удивился" - Затопленный путепровод на пр....
Отправлено: 07.08.23 - 12:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Историк, Юрист и Пустослов.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6243
Re: "Я сам удивился" - Затопленный путепровод на пр....
Отправлено: 07.08.23 - 14:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там регулярно топит, не надо на форс- мажор списывать. Надо рыть поширше и поглубже отводящую воду ливневку. А если машинка имеет на полу дырочку, основательно намочили бы обувь, и кто-нибудь д побегут тревожить судебные органы по вашему бкздейству
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4448
Re: "Я сам удивился" - Затопленный путепровод на пр....
Отправлено: 07.08.23 - 18:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Если вы говорите обо мне, то давайте обо мне//

Я как то писал, могу и сейчас: - каждый аким ( неважно какой - района, города, области) когда приходит, говорит примерно одно и тоже: - "... то что было до меня, меня ЭТО не касается, и я за ТО не отвечаю ( как будто не одна и та же власть была), зато я вам построю ТО ТО или сделаю ЧТО ТО...."
Пример тому Кунай - у того аппетиты были ОДНИ, у этого аппетиты - ДРУГИЕ.
В результате страдают - простые люди, ихние НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ и завтрашний - ЭЛЕТОРАТ, а им всё ПОФИГ, потому что они НЕ ВЫБОРНЫЕ и перед КАРАПАИМ народом не обязаны ОТЧИТЫВАТЬСЯ, а только перед тем КТО их ПОСТАВИЛ на эту должность, и чихать они хотели на этих налогоплательщиков.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS