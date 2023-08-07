Re: "Я сам удивился" - Затопленный путепровод на пр....

Отправлено: - 18:52

Цитата://Если вы говорите обо мне, то давайте обо мне//



Я как то писал, могу и сейчас: - каждый аким ( неважно какой - района, города, области) когда приходит, говорит примерно одно и тоже: - "... то что было до меня, меня ЭТО не касается, и я за ТО не отвечаю ( как будто не одна и та же власть была), зато я вам построю ТО ТО или сделаю ЧТО ТО...."

Пример тому Кунай - у того аппетиты были ОДНИ, у этого аппетиты - ДРУГИЕ.

В результате страдают - простые люди, ихние НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ и завтрашний - ЭЛЕТОРАТ, а им всё ПОФИГ, потому что они НЕ ВЫБОРНЫЕ и перед КАРАПАИМ народом не обязаны ОТЧИТЫВАТЬСЯ, а только перед тем КТО их ПОСТАВИЛ на эту должность, и чихать они хотели на этих налогоплательщиков.