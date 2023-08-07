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Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
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