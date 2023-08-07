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≡ Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47311
Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
Отправлено: 07.08.23 - 17:03
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Жундубаев подчеркнул, что статья, по которой планируют штрафовать предпринимателей, предусматривает конфискацию машинок, с помощью которых совершается административное правонарушение.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
614
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 17:03
#1
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А за брошенные на тротуарах синие "платные" самокаты штрафовать когда начнут? Надоело уже обходить их
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