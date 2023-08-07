Отправлено: - 13:40

Гога:

И к чему она приводит - прочитай внимательно .

Цитата:Гога я бывал в разных странах, в основном в странах СНГ, бОльшей ксенофобии чем в России, я не видел нигде. Особенно на уровне правоохранительных органов. К тому что я сижу в трамвае и мне кто то говорит, при моей седой голове, ты что сидишь я уже привык, даже воспринимаю это как комплимент. Значит я молодой