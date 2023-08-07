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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 09:19
#8056
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Цитата:
Гога:
--Ты ксенофоб?

Какой то глупейший вопрос.
- Ты Чикатило?..

Отвечу так, я к тем деятелям, которые выступают за убийство и уничтожение мирного населения Украины, как и их защитников, так называемым z и еще каким то там ви, ми-патриотам, по отношению к ним можешь меня считать и ксенофобом и Чикатилой..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:15
#8057
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Цитата:
111:
Чикатилой..

----А причем тут это ? Или ты не знаешь кто такой ксенофоб ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:19
#8058
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:20
#8059
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И к чему она приводит - прочитай внимательно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:22
#8060
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2454
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:40
#8061
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Цитата:
Гога:
И к чему она приводит - прочитай внимательно .

Гога я бывал в разных странах, в основном в странах СНГ, бОльшей ксенофобии чем в России, я не видел нигде. Особенно на уровне правоохранительных органов. К тому что я сижу в трамвае и мне кто то говорит, при моей седой голове, ты что сидишь я уже привык, даже воспринимаю это как комплимент. Значит я молодой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:41
#8062
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Цитата:
Гога:
Или ты не знаешь кто такой ксенофоб ?

Я же сказал, считай сам как хочешь.
Ответ в развернутом виде я подал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2454
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:43
#8063
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В Беларуси нет ксенофобии, в Узбекистане я такой как все, в России специально одеваю галстук и пиджак и то какой нибудь патруль постоянно бежит ко мне. В Челябинске этого нет, в Москве постоянно
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:47
#8064
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Цитата:
saba:
в Москве постоянно


Хватит врать! Это я тебе ответственно заявляю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:18
#8065
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Для тех, у кого не было деда Героя, Героя своей страны, Советского Союза, но прикрываются ими..
Григорий Файн


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:18
#8066
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Цитата:
111:
Ответ в развернутом виде я подал.

--------Там не ответ , а сплошная вода .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:20
#8067
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Цитата:
111:
Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!

----Это твои слова ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:23
#8068
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Цитата:
saba:
бОльшей ксенофобии чем в России,

----Вот что Марик пишет - ***Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!**** - это что по вашему ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:23
#8069
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Цитата:
Гога:
Это твои слова ?

А ты как думаешь, или мозгов нет совсем?
Логику включи то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:24
#8070
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Цитата:
saba:

----А это как воспринимать ?? ***********А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?****
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