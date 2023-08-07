Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 09:19
Цитата:
Какой то глупейший вопрос.
- Ты Чикатило?..
Отвечу так, я к тем деятелям, которые выступают за убийство и уничтожение мирного населения Украины, как и их защитников, так называемым z и еще каким то там ви, ми-патриотам, по отношению к ним можешь меня считать и ксенофобом и Чикатилой..
Гога:
--Ты ксенофоб?
--Ты ксенофоб?
Какой то глупейший вопрос.
- Ты Чикатило?..
Отвечу так, я к тем деятелям, которые выступают за убийство и уничтожение мирного населения Украины, как и их защитников, так называемым z и еще каким то там ви, ми-патриотам, по отношению к ним можешь меня считать и ксенофобом и Чикатилой..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:15
Цитата:
----А причем тут это ? Или ты не знаешь кто такой ксенофоб ?
111:
Чикатилой..
Чикатилой..
----А причем тут это ? Или ты не знаешь кто такой ксенофоб ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:19
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:20
И к чему она приводит - прочитай внимательно .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:22
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2454
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:40
Цитата:
Гога я бывал в разных странах, в основном в странах СНГ, бОльшей ксенофобии чем в России, я не видел нигде. Особенно на уровне правоохранительных органов. К тому что я сижу в трамвае и мне кто то говорит, при моей седой голове, ты что сидишь я уже привык, даже воспринимаю это как комплимент. Значит я молодой
Гога:
И к чему она приводит - прочитай внимательно .
И к чему она приводит - прочитай внимательно .
Гога я бывал в разных странах, в основном в странах СНГ, бОльшей ксенофобии чем в России, я не видел нигде. Особенно на уровне правоохранительных органов. К тому что я сижу в трамвае и мне кто то говорит, при моей седой голове, ты что сидишь я уже привык, даже воспринимаю это как комплимент. Значит я молодой
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:41
Цитата:
Я же сказал, считай сам как хочешь.
Ответ в развернутом виде я подал.
Гога:
Или ты не знаешь кто такой ксенофоб ?
Или ты не знаешь кто такой ксенофоб ?
Я же сказал, считай сам как хочешь.
Ответ в развернутом виде я подал.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2454
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:43
В Беларуси нет ксенофобии, в Узбекистане я такой как все, в России специально одеваю галстук и пиджак и то какой нибудь патруль постоянно бежит ко мне. В Челябинске этого нет, в Москве постоянно
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 13:47
Цитата:
Хватит врать! Это я тебе ответственно заявляю
saba:
в Москве постоянно
в Москве постоянно
Хватит врать! Это я тебе ответственно заявляю
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:18
Для тех, у кого не было деда Героя, Героя своей страны, Советского Союза, но прикрываются ими..
Григорий Файн
Григорий Файн
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:18
Цитата:
--------Там не ответ , а сплошная вода .
111:
Ответ в развернутом виде я подал.
Ответ в развернутом виде я подал.
--------Там не ответ , а сплошная вода .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:20
Цитата:
----Это твои слова ?
111:
Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!
Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!
----Это твои слова ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:23
Цитата:
----Вот что Марик пишет - ***Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!**** - это что по вашему ?
saba:
бОльшей ксенофобии чем в России,
бОльшей ксенофобии чем в России,
----Вот что Марик пишет - ***Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!**** - это что по вашему ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:23
Цитата:
А ты как думаешь, или мозгов нет совсем?
Логику включи то..
Гога:
Это твои слова ?
Это твои слова ?
А ты как думаешь, или мозгов нет совсем?
Логику включи то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 16:24
Цитата:
----А это как воспринимать ?? ***********А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?****
saba:
----А это как воспринимать ?? ***********А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?****
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать