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≡ Казахстанцев предупредили об ограничениях по продаже топлива на заправках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47307
Казахстанцев предупредили об ограничениях по продаже топлива на заправках
Отправлено: 07.08.23 - 10:34
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По данным ведомства, причиной ограничений является возможная сложность в логистике на железнодорожных и автомобильных дорогах из-за повышенного грузоперевозок и пассажиропотока в летний период.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1313
Re: Казахстанцев предупредили об ограничениях по продаже топлива...
Отправлено: 07.08.23 - 10:34
#1
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Цитата:
НПЗ и импорта премиального автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны)

Источник:

А остальные 24,5 тысяч тонн куда деваете?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3188
Re: Казахстанцев предупредили об ограничениях по продаже топлива...
Отправлено: 07.08.23 - 11:34
#2
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Цитата:
Ситуация с производством ГСМ в стране остается стабильной, заверили в министерстве.

Т.е. нехватка бензина в стране является стабильной? Правительству, когда говорят о стабильности, нужно лоб ладошкой прикрывать.

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