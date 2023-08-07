Отправлено: - 01:52

Гога:

Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .

[Исправлено: 111, 07.08.2023 - 01:53]

Цитата:Да без проблем.Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?Естественно, об унитазах..