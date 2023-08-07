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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 537 из 537«1...535536537
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:29
#8041
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Цитата:
Гога:
Куда именно пошел ? На баррикады в Кустанае

Ты хоть раз видел живого ветерана войны и общался с ним где то в 80х?
Ладно, нкто у вас никогда не воевал, школу вертухаев развивали, но знать элементарно ты чего то же должен, про то, что они свою Родину от фашизма спасли, а тут какой то предатель с бункерным..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:30
#8042
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Цитата:
Гога:
История России ты знаешь лучше меня . Теперь докажи ,

Потому тебе темному человеку доказывать ничего не собираюсь.
Копи на унитазе себе тихонько и сиди там у себя смирно..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:34
#8043
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Цитата:
111:
доказывать ничего не собираюсь.

---Тогда учи идиомы русского языка
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:35
#8044
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Цитата:
111:
Копи на унитазе

----А зачем мне второй унитаз ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:40
#8045
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Цитата:
111:
Вопрос, что Россия будет делать

---Кто -то не так давно писал --что вы лезете с советами в нашу страну ? Не помнишь ?Так чего ты постоянно лезешь со своими советами про Россию ? Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:42
#8046
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Цитата:
111:
доказывать ничего не собираюсь.

----Все просто - не сможешь .Только и всего .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:43
#8047
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Цитата:
111:

----Марик , куда исчез? Который раз замечая - я захожу , а сразу исчезаешь .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:52
#8048
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Цитата:
Гога:
Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .

Да без проблем.
Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!
А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?
Естественно, об унитазах..

[Исправлено: 111, 07.08.2023 - 01:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:54
#8049
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Цитата:
Гога:
А зачем мне второй унитаз ?

Не знаю, почему россияне с Украины их тащут, может плюшкинизм среди вас развит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28697
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:57
#8050
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Цитата:
Гога:
Который раз замечая - я захожу , а сразу исчезаешь .

Спать уже пора, сейчас допечем и все.
Больно говорить неохота, температура под 38, приготовления всякие..
Так, смотрю ты языком трёшся об челюсть, отвечаю по мере возможности..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:04
#8051
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Цитата:
111:
Не знаю

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:05
#8052
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Цитата:
111:
пока пришлые тут

___А чё не понауехавшии?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:08
#8053
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:10
#8054
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Цитата:
111:
температура под 38

---Стул нормальный ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:12
#8055
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Цитата:
111:
тут всех иностранцев не будет

---Ты ксенофоб?
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