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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:29
Цитата:
Ты хоть раз видел живого ветерана войны и общался с ним где то в 80х?
Ладно, нкто у вас никогда не воевал, школу вертухаев развивали, но знать элементарно ты чего то же должен, про то, что они свою Родину от фашизма спасли, а тут какой то предатель с бункерным..
Гога:
Куда именно пошел ? На баррикады в Кустанае
Куда именно пошел ? На баррикады в Кустанае
Ты хоть раз видел живого ветерана войны и общался с ним где то в 80х?
Ладно, нкто у вас никогда не воевал, школу вертухаев развивали, но знать элементарно ты чего то же должен, про то, что они свою Родину от фашизма спасли, а тут какой то предатель с бункерным..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:30
Цитата:
Потому тебе темному человеку доказывать ничего не собираюсь.
Копи на унитазе себе тихонько и сиди там у себя смирно..
Гога:
История России ты знаешь лучше меня . Теперь докажи ,
История России ты знаешь лучше меня . Теперь докажи ,
Потому тебе темному человеку доказывать ничего не собираюсь.
Копи на унитазе себе тихонько и сиди там у себя смирно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:34
Цитата:
---Тогда учи идиомы русского языка
111:
доказывать ничего не собираюсь.
доказывать ничего не собираюсь.
---Тогда учи идиомы русского языка
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:35
Цитата:
----А зачем мне второй унитаз ?
111:
Копи на унитазе
Копи на унитазе
----А зачем мне второй унитаз ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:40
Цитата:
---Кто -то не так давно писал --что вы лезете с советами в нашу страну ? Не помнишь ?Так чего ты постоянно лезешь со своими советами про Россию ? Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .
111:
Вопрос, что Россия будет делать
Вопрос, что Россия будет делать
---Кто -то не так давно писал --что вы лезете с советами в нашу страну ? Не помнишь ?Так чего ты постоянно лезешь со своими советами про Россию ? Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:42
Цитата:
----Все просто - не сможешь .Только и всего .
111:
доказывать ничего не собираюсь.
доказывать ничего не собираюсь.
----Все просто - не сможешь .Только и всего .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:43
Цитата:
----Марик , куда исчез? Который раз замечая - я захожу , а сразу исчезаешь .
111:
----Марик , куда исчез? Который раз замечая - я захожу , а сразу исчезаешь .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:52
Цитата:
Да без проблем.
Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!
А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?
Естественно, об унитазах..
[Исправлено: 111, 07.08.2023 - 01:53]
Гога:
Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .
Может россияне без твоих советов сами разберутся ? Не надо быть двуличным .
Да без проблем.
Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!
А пока я тут, на своей земле и на своем форуме, и пока пришлые тут, как с вами и о чем говорить?
Естественно, об унитазах..
[Исправлено: 111, 07.08.2023 - 01:53]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:54
Цитата:
Не знаю, почему россияне с Украины их тащут, может плюшкинизм среди вас развит..
Гога:
А зачем мне второй унитаз ?
А зачем мне второй унитаз ?
Не знаю, почему россияне с Украины их тащут, может плюшкинизм среди вас развит..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 01:57
Цитата:
Спать уже пора, сейчас допечем и все.
Больно говорить неохота, температура под 38, приготовления всякие..
Так, смотрю ты языком трёшся об челюсть, отвечаю по мере возможности..
Гога:
Который раз замечая - я захожу , а сразу исчезаешь .
Который раз замечая - я захожу , а сразу исчезаешь .
Спать уже пора, сейчас допечем и все.
Больно говорить неохота, температура под 38, приготовления всякие..
Так, смотрю ты языком трёшся об челюсть, отвечаю по мере возможности..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:04
Цитата:
111:
Не знаю
Не знаю
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:05
Цитата:
___А чё не понауехавшии?
111:
пока пришлые тут
пока пришлые тут
___А чё не понауехавшии?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:08
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:10
Цитата:
---Стул нормальный ?
111:
температура под 38
температура под 38
---Стул нормальный ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 02:12
Цитата:
---Ты ксенофоб?
111:
тут всех иностранцев не будет
тут всех иностранцев не будет
---Ты ксенофоб?
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