Отправлено: - 22:40

saba:

всегда они ремонтируются одновременно

Цитата:Значит кому то ВЫГОДНО такое положение дел.Забираю своё слово БЕСТОЛКОВЫЕ - там наверху каждый НЕБЕСТОЛКОВЫЙ, а каждый делает свой гешефт и каждый не мешает другому каждому. Естественно - интересы Родины, интересы страны, надо думать - ПОБОКУ, это видно по тому что самые видные "ПАТРИОТЫ" или по крайней мере кричавшие об этом больше всех, почему то живут в Дубаях, Кипрах и пр. ( начиная с семейки, сынками одноклассников и кончая Архимедом)и прочих тёплых странах.