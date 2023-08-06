Отправлено: - 20:47

Vit:

Ну у нас такие экзотические фрукты не продают.

Цитата:Вит пока ты болтаешься по странам ЕС, давно уже авокадо завезли, во все супермаркеты, из последних где я видел Норма в казахско-французском, Апельсин, возле Рахата. Я как то взял попробовать, но не понравилось, не моё.