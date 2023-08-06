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≡ Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47302
Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
Отправлено: 06.08.23 - 16:53
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"В Казахстане всего числится 268 голов лошадей костанайской спортивной породы в племенной палате коневодства. Мы считаем, что ситуация критическая», - сказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28682
Re: Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской...
Отправлено: 06.08.23 - 16:53
#1
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Не будет обычных лошадей, съедят и этих.
А потому надо разводить обычных лошадей, как куриц например..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1091
Re: Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской...
Отправлено: 06.08.23 - 19:02
#2
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Читаю прессу и смотрю TV и обратил внимание, что 99% информации от чиновников начинается со слов "будет". Все в будущем времени. И это последние 20 лет точно. Помню возрождали алматинский Апорт (и где он?), потом заваливали мясом всю Европу, потом компьютеры "выпускали". Так что сейчас такие новости даже не читаю, надоело.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12918
Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
Отправлено: 06.08.23 - 19:07
#3
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Цитата:
111: Не будет обычных лошадей, съедят и этих
Цитата:
Дантист: Так что сейчас такие новости даже не читаю, надоело.
:lol: :lol: Да всем уже надоело этот местный хабар смотреть и читать)
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