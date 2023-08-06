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≡ Вниз по реке Чусовой, Или Как девушка утащила меня на сплав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47302
Вниз по реке Чусовой, Или Как девушка утащила меня на сплав
Отправлено: 06.08.23 - 16:20
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Честно признаюсь, мне не хотелось ехать на электричке 2 часа еле-еле от Екатеринбурга, и все же... По приезду в Воинцы мне открылся взор на леса, равнины и домики, что затерялись между растительностью. Вот это я понимаю - деревня! Ни вышек, ни многоэтажек, ни людей.
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Г
§ Гражданский
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.23
Сообщений:
2
Re: Вниз по реке Чусовой, Или Как девушка утащила меня на сплав
Отправлено: 06.08.23 - 16:20
#1
Комментарий удален модератором.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1091
Re: Вниз по реке Чусовой, Или Как девушка утащила меня на сплав
Отправлено: 06.08.23 - 18:54
#2
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Хорошо написал, правдиво! Ещё бы выучил слово "нипочём" как пишется и вообще почти Шолоховым был бы
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12918
Re: Вниз по реке Чусовой, Или Как девушка утащила меня на сплав
Отправлено: 06.08.23 - 19:03
#3
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Вот такой отдых я люблю . А всякие Турции, Египты даром мне не нужны. А тут наш родной лес, речка, самогон)
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