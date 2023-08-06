Отправлено: - 16:20

Честно признаюсь, мне не хотелось ехать на электричке 2 часа еле-еле от Екатеринбурга, и все же... По приезду в Воинцы мне открылся взор на леса, равнины и домики, что затерялись между растительностью. Вот это я понимаю - деревня! Ни вышек, ни многоэтажек, ни людей.