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≡ Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47302
Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
Отправлено: 06.08.23 - 16:53
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"В Казахстане всего числится 268 голов лошадей костанайской спортивной породы в племенной палате коневодства. Мы считаем, что ситуация критическая», - сказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28677
Re: Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской...
Отправлено: 06.08.23 - 16:53
#1
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Не будет обычных лошадей, съедят и этих.
А потому надо разводить обычных лошадей, как куриц например..
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