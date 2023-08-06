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Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК
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