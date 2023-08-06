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≡ Когда весь город - кошкин дом. В каких городах и странах житью пушистых и хвостатых бомжей могут позавидовать люди?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47302
Когда весь город - кошкин дом. В каких городах и странах житью пушистых и хвостатых бомжей могут позавидовать люди?
Отправлено: 06.08.23 - 16:49
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Туристы, как правило, народ наблюдательный. Фиксируют не только особенности развлекательно-отдыхательного сервиса и заморские красоты, но и детали обыденной жизни тех стран, где бывают. Отношение к животным - одна из таких деталей, не заметить которую невозможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28677
Re: Когда весь город - кошкин дом. В каких городах и странах...
Отправлено: 06.08.23 - 16:49
#1
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Коты или кошки нашего двора.
Сердобольные люди их конечно кормят и разводят, но не лечат..
Кому оно надо?

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