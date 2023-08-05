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≡ Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести фото- или видеозапись
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47299
Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести фото- или видеозапись
Отправлено: 05.08.23 - 20:52
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Эксперты подчеркивают, что данное регулирование имеет двойную цель: оно направлено на защиту граждан от нападений бездомных животных. Кроме того, новые требования акцентируют внимание на ответственном и гуманном отношении к безнадзорным животным.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
6
Re: Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести...
Отправлено: 05.08.23 - 20:52
#1
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Гуманность в отношении к животным должна базироваться на том, что бездомных кошек и собак вообще быть не должно, а людей,разбрасывающих еду для них во дворах, давно надо штрафовать за нарушение санитарных норм.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6241
Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести фото- или видеозапись
Отправлено: 05.08.23 - 21:21
#2
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, а людей,разбрасывающих
Вообще-то эти люди кормят этих животных спасая их от голодной смерти, если не они бродяги не выживут. Поэтому не лучше ли за счёт бюджета организовать приюты, стерилизовать и усилить ответственность владельца за питомца
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1790
Re: Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести...
Отправлено: 05.08.23 - 22:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Прежде, чем усиливать ответственность владельцев, нужно полностью избавиться от уже имеющихся бездомышей, а это не реально.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
6
Re: Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести...
Отправлено: 06.08.23 - 12:25
#4
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" Вообще-то эти люди кормят этих животных спасая их от голодной смерти " -Стояли звери Около двери,В них стреляли,Они умирали.Но нашлись те, кто их пожалели,Те, кто открыл зверям эти двери.Зверей встретили песни и добрый смех.Звери вошли и убили всех.
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