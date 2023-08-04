Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 04.08.23 - 16:32
С 2019 года по настоящее время зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, отметили в пресс-релизе. Однако конкретной статистики по похищениям девушек с целью вступления в брак нет Читать новость
Бедные воруют не от жизни хорошей, не каждый может взять кредит и одевать родителей и родичей и весь их род норковыми шубами.. Украсть элементарно дешевле. Сперва воруешь невесту, потом она требует воровать для нее все.. Вот и остановиться до сих пор не можем.. Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..
Я не силен в народных традициях, но несколько раз слышал, если невеста бедная и не может устроить проводы невесты или не имеет приданного, то соглашается чтобы ее украли, тогда с ее родни нет спроса, мол украли и был таков! Ещё говорят, калым не дают в таких случаях, мол невеста сама сбежала, тогда недовольная родня сильно огорчается на сватов и прессует жениха.
Я так полагаю, тут как законодатели, так и читатели путают мягкое с чем то ещё. Насколько мне известно, старая традиция, проводится при согласии всех сторон, как жениха, так и невесты. И проводится в игровой форме. С преступлением, как реальное похищение, ничего общего не имеет. Это надо же так деградировать...
Как доказать, что цель похищения была вступление в брак? Очевидно, некая церемония в ЗАГСе. А там, скорее всего спросят невесту, согласна она или нет. Если согласна, значит не похищали. Если не согласна - обращение в полицию на месте, и свободна. А если в ЗАГС не повезли, то значит это обычное похищение, и наказание должно быть по полной программе. Я правильно все понял? ))
ну так граждане "госуправленцы" - вы всё для распространения этой практики делаете и на прочие регионы помимо южных. сохранение национальной идентичности это о.....ено(чрезвычайно) важная и необходимая вещь несомненно.
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