Отправлено: - 14:57

saba:

Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов.

111:

По моему слово Хохлолизы, указывающее на конкретную нацию в данном предложении было оскорбительным, а тем более Хохлолиз и Укроп с открытым намеком на конкретно "читателей НГ и коих других в КЗ".

111:

Ну и тут мы видим на лицо, как говорится, или на лице, открытый шантаж. Это правилами не запрещено?

Цитата:Видимо, это так. Очень хочется, чтобы пользователи спорили только по фактам. Но это зависит от тех, кто спорит.Цитата:Конкретный адресат не указан. Сами слова - оскорбительные.Цитата:Шантаж с помощью обещания уйти с сайта? Странный способ.Читатель попросил удалить его аккаунт в случае, если его комментарий будет откорректирован. Я указал пункт из правил, которым он может воспользоваться, если появится такая потребность.