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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:36
#5721
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Цитата:
please:
если ком.#5716 будет удалён либо изменен, что поменяется его смысл. прошу удалить регистрацию,


Ну и тут мы видим на лицо, как говорится, или на лице, открытый шантаж.
Это правилами не запрещено?

[Исправлено: 111, 03.08.2023 - 14:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:53
#5722
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Цитата:
saba:
Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов. Видимо это жизненно важный аргумент, без которого нельзя обойтись, раз человек так отстаивает своё право на подобные высказывания.

Согласен.
Без словосочетания Укропов и Хохлолизов, "которые среди читателей НГ и в КЗ", без данного оскорбительного выражения, смысл в чем меняется?
В том что льется меньше оскорблений на читателей НГ и других в КЗ?

[Исправлено: 111, 03.08.2023 - 14:56]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1783
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.23 - 14:57
#5723
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Цитата:
saba:
Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов.

Видимо, это так. Очень хочется, чтобы пользователи спорили только по фактам. Но это зависит от тех, кто спорит.
Цитата:
111:
По моему слово Хохлолизы, указывающее на конкретную нацию в данном предложении было оскорбительным, а тем более Хохлолиз и Укроп с открытым намеком на конкретно "читателей НГ и коих других в КЗ".

Конкретный адресат не указан. Сами слова - оскорбительные.

Цитата:
111:
Ну и тут мы видим на лицо, как говорится, или на лице, открытый шантаж. Это правилами не запрещено?

Шантаж с помощью обещания уйти с сайта? Странный способ.
Читатель попросил удалить его аккаунт в случае, если его комментарий будет откорректирован. Я указал пункт из правил, которым он может воспользоваться, если появится такая потребность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.08.23 - 07:57
#5724
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Его данные внесены в черный список.

Небольшое уточнение, то есть не сам пользователь, а его очередные временные данные?
То есть, если он зарегистрируется под другим ником и будет делать все то же ровно самое, что и делал, то есть троллить и оскорблять, вы будете опять терпеть долго, пока он не образумится и только потом удалите ник, по счету какой уже, 25й, с марта месяца этого года?
Хотя да, только заметил, вот два одинаковых по сути ника, но вы почему то стираете тот, который троллит лично вас, а который других пользователей, оставляете.



Это не жалоба если что, это некоторое прояснение ситуации..

[Исправлено: 111, 04.08.2023 - 09:56]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1783
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.08.23 - 10:17
#5725
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Цитата:
111:
Небольшое уточнение, то есть не сам пользователь, а его очередные временные данные?

Пользователь удален. Поскольку он меняет номера телефонов и адреса, поставить блок невозможно. Регистрируется он по ночам, когда администрация не видит сообщений о новых пользователях.
Запретить регистрацию по ночам мы не можем - наши читатели живут в разных часовых поясах.
Выход только один - не реагировать на тролля. Сообщать мне в личку. И ждать, пока ему это надоест.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17939
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.08.23 - 11:22
#5726
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Цитата:
111:
Для тебя это слово звучит как личное оскорбление и как то задевает твои чувства?

Для начала, давай определимся, ты это слово по отношению к кому применяешь периодически?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13823
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.08.23 - 11:53
#5727
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Цитата:
111:
Это не жалоба если что, это некоторое прояснение ситуации..

судя по тому как плотно за тебя взялся как я понимаю наш давний друг "погремух" меняя ники и написывая и угрожая тебе в личку кому то там ты очень мешаешь)
а чем мешаешь? нууу даже не знаю)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.08.23 - 13:38
#5728
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Цитата:
maxsaf:
Для начала, давай определимся, ты это слово по отношению к кому применяешь периодически?

Хм.
Давай сперва ответь на вопрос, коли ты это упомянул в жалобах на меня.
Ты же не глуп, и знаешь что выяснять кто и кому что то там сказал на протяжении жизни всего форума нам никто не даст.
Так я и спрашиваю, как сильно оно тебя и твои личные чувства оскорбляет с тем, чтобы решить этот вопрос и вполне возможно извиниться за столь необычное слово "бункерный", которое тебя как гражданина Канады сильно оскорбляет.
Может у вас там нет бункеров и вместо них наоборот батуты до луны, и тд и тебе непонятен сей смысл и ты очень расстраиваешься, или что то еще предельно личное?
Если так, то обоснуй свою обиду и клянусь, что после каждого слова "бункерный", далее буду в скобках писать (к Канаде и лично тебе ничего не имеется)..
И публично перед тобой извинюсь!
Замётано?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17939
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.08.23 - 01:56
#5729
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Цитата:
111:
Давай сперва ответь на вопрос

Не, сперва ты ответь, насколько сильно тебя оскорбляет слово "хохлолиз". Ты его как-то к себе применяешь?)) Если да, то будет уместно, если каждый раз называя тебя "хохлолизом", форумчане будут где-то в скобочках извиняться :lol: замётано?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.08.23 - 02:04
#5730
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Цитата:
maxsaf:
, сперва ты ответь, насколько сильно тебя оскорбляет слово "хохлолиз". Т

Хех..
Меня никак..
Ну ты же вроде начал жаловаться, не я..
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