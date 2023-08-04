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Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47299
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 04.08.23 - 16:32
С 2019 года по настоящее время зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, отметили в пресс-релизе. Однако конкретной статистики по похищениям девушек с целью вступления в брак нет
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Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 04.08.23 - 16:32
Бедные воруют не от жизни хорошей, не каждый может взять кредит и одевать родителей и родичей и весь их род норковыми шубами..
Украсть элементарно дешевле.
Сперва воруешь невесту, потом она требует воровать для нее все..
Вот и остановиться до сих пор не можем..
Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..
Украсть элементарно дешевле.
Сперва воруешь невесту, потом она требует воровать для нее все..
Вот и остановиться до сих пор не можем..
Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6241
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 04.08.23 - 18:41
Я не силен в народных традициях, но несколько раз слышал, если невеста бедная и не может устроить проводы невесты или не имеет приданного, то соглашается чтобы ее украли, тогда с ее родни нет спроса, мол украли и был таков! Ещё говорят, калым не дают в таких случаях, мол невеста сама сбежала, тогда недовольная родня сильно огорчается на сватов и прессует жениха.
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 05.08.23 - 16:34
Я так полагаю, тут как законодатели, так и читатели путают мягкое с чем то ещё. Насколько мне известно, старая традиция, проводится при согласии всех сторон, как жениха, так и невесты. И проводится в игровой форме. С преступлением, как реальное похищение, ничего общего не имеет. Это надо же так деградировать...
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 05.08.23 - 20:57
Цитата:
Тебе вообще ничего неизвестно как вижу..
Эл-починно:
Насколько мне известно, старая традиция, проводится при согласии всех сторон, как жениха, так и невесты. И проводится в игровой форме.
Насколько мне известно, старая традиция, проводится при согласии всех сторон, как жениха, так и невесты. И проводится в игровой форме.
Тебе вообще ничего неизвестно как вижу..
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 05.08.23 - 21:21
Цитата:
Ну как отруби воровать, не знаю. Это не ко мне.
А вот невест два раза выкупал.
111:
Тебе вообще ничего неизвестно как вижу..
Тебе вообще ничего неизвестно как вижу..
Ну как отруби воровать, не знаю. Это не ко мне.
А вот невест два раза выкупал.
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 05.08.23 - 21:51
Цитата:
Да ладно туыту то гнать.
На Мангыстау выкупал или видел как воруют?
Костанайку так украли тут адайцы, та сбежала , правда через год еле как..
Обратиться куда либо это позор.
Эл-починно:
А вот невест два раза выкупал.
А вот невест два раза выкупал.
Да ладно туыту то гнать.
На Мангыстау выкупал или видел как воруют?
Костанайку так украли тут адайцы, та сбежала , правда через год еле как..
Обратиться куда либо это позор.
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 05.08.23 - 22:23
Цитата:
Тогда зачем закон выдумывать, если размер проблемы не определен?
Однако конкретной статистики по похищениям девушек с целью вступления в брак нет, так как в Уголовном кодексе не указаны составы таких преступлений.
Тогда зачем закон выдумывать, если размер проблемы не определен?
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 05.08.23 - 22:33
Цитата:
Получается, новый закон выдумывается для послабления? Теперь любое похищение уголовно наказуемо, кроме этого вида похищений?
добровольного освобождения потерпевшего
Получается, новый закон выдумывается для послабления? Теперь любое похищение уголовно наказуемо, кроме этого вида похищений?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7918
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 06.08.23 - 00:37
Цитата:
---Можно поподробнее ?Или очередная байка ?
111:
Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..
Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..
---Можно поподробнее ?Или очередная байка ?
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 06.08.23 - 01:39
Цитата:
Предлагаю сразу вторую статью добавить - "Изнасилование человека с целью продолжения рода". как в этом случае предусмотрят освобождение от уголовной ответственности - ума не приложу)
предлагают включить в Уголовный кодекс статью "Похищение человека с целью вступления в брак"
Предлагаю сразу вторую статью добавить - "Изнасилование человека с целью продолжения рода". как в этом случае предусмотрят освобождение от уголовной ответственности - ума не приложу)
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 06.08.23 - 01:45
Как доказать, что цель похищения была вступление в брак? Очевидно, некая церемония в ЗАГСе. А там, скорее всего спросят невесту, согласна она или нет. Если согласна, значит не похищали. Если не согласна - обращение в полицию на месте, и свободна. А если в ЗАГС не повезли, то значит это обычное похищение, и наказание должно быть по полной программе. Я правильно все понял? ))
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 06.08.23 - 01:48
Цитата:
Торговля людьми, не?))
BLM негодует и не одобряет))
[Исправлено: maxsaf, 06.08.2023 - 01:49]
Эл-починно:
А вот невест два раза выкупал.
А вот невест два раза выкупал.
Торговля людьми, не?))
BLM негодует и не одобряет))
[Исправлено: maxsaf, 06.08.2023 - 01:49]
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