НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир МАРТЫНОВ: Склад надо переносить!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47299
Владимир МАРТЫНОВ: Склад надо переносить!
Отправлено: 05.08.23 - 23:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на все доводы руководства ССГПО, которое считает, что склад надо оставить на месте с принятием ряда мер по снижению выбросов в атмосферу металлической пыли, я думаю, что склад переносить необходимо. И вот почему.
Читать новость

К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
112
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Склад надо переносить!
Отправлено: 05.08.23 - 23:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где был склад готовой продукции ао ссгпо лет 20-30 назад?
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4393
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Склад надо переносить!
Отправлено: 05.08.23 - 23:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старо как мир: Когда приезжает комиссия, снижают нагрузку на оборудование и механизмы, отгрузку не производят и все замеры на источниках укладываются в нормативы.
Превышение доказать легко: отобрать анализ с поверхности почвы на границе СЗЗ склада.
Активист молодец!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS