Re: Для чего службу отлова животных в Казахстане обязали вести...

Отправлено: - 20:52

Гуманность в отношении к животным должна базироваться на том, что бездомных кошек и собак вообще быть не должно, а людей,разбрасывающих еду для них во дворах, давно надо штрафовать за нарушение санитарных норм.