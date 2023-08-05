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≡ Остапа несло, дело как будто налаживалось
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47299
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 14:29
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- Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28664
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 14:29
#1
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Цитата:
Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Да! 


Да уж..
Времени много утекло и даже они в своих рассказах не могли предположить, что ленинградцы пойдут войной на харьковчан, а центром Мира будет все таки Ойропа..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2448
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 15:08
#2
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Интересно был ли автор в индустриальном парке, там уже очень интересно. Как то сарказма меньше становится.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7918
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 15:34
#3
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Цитата:
111:

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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
330
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 16:38
#4
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Был я в индустриальном парке, а ещё бывал на Гомсельмаше, МТЗ, ММЗ, Кировец, Сибзавод (сеялки), ЯРТИ и УЗЭМИК (ремни), Фритэкс(наклдаки и колодки) Автоаггегат(фильтра), я могу отличить производство, от распила бюджетных денег.

А что у нас: МТЗ привозят рама+кабина+двигатель+колеса. Гомсельмаш поставляет комбайн в сборе, для транспортировки снимают колёса, фары и зеркала. Про легковые всем понятно, что варят один кузов Жак3, остальное только предпродажная подготовка. Это просто дилерский центр.
Где китайские мукомолы обещанные Архимедом, где производство комплектующих? Даже коврики резиновые сделать не могут.

И вишенка на торте, Россия заключит мировое, в обмен на снятие санкций, и всё. Беларусы, корейцы, китайцы и другие, рванут на 140 миллионный рынок. Потому что отвёртки везде можно купить, а станки с ЧПУ и специалистов надо поискать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
994
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 17:32
#5
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Цитата:
Ильяс:
я могу отличить производство, от распила бюджетных денег.

...
Но надо ещё отличать распил бюджетных денег от отвёрточной сборки. :-)
Распил, это когда фанфары, ленточки, рапорты... и - пустота в цехах.
А здесь просто отвёрточная сборка. У людей хоть какая-то работа есть. И машины в салонах. С колёсами :-)
Можно купить и кататься.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1790
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 18:01
#6
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Цитата:
Гога:

!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2448
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 18:03
#7
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Цитата:
Skeptic:
Можно купить и кататься.

В кои то веки согласен со Скептиком. Мне интересно ещё какой распил бюджетных денег в инвестиционных проектах? Мне кажется, если я неправ поправьте, деньги там инвесторов, государство если участвует, то только представлением площадки и различных льгот, где там бюджетные деньги? Если всё время вспоминать неудавшиеся проекты по коррупционным и не только мотивам, давайте сядем дружно и не будем ничего делать, только вздыхая:" А всё равно , всё разворуют". Так что ли? Критика должна быть конструктивной, а не так , что не надо ничего делать, потому что у нас ничего не получится.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2448
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 18:07
#8
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TOO KamLit KZ в настоящее время строит в Костанае два завода. Один из них будет заниматься чугунным литьем, выпуская, в частности, блоки цилиндров и головки блоков для двигателей "КАМАЗ". Площадь производства - 28 тыс. кв. м, проектная мощность - более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Строительство началось в 2020 г., сумма инвестиций оценивалась в $200 млн.
Упустил , оказывается Камаз вышел из состава учредителей, учредитель теперь другой , но тесно связанный с Камазом и Тутаевским заводом по производству двигателей
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6241
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 19:07
#9
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На тик-токе пробежала новость, мол президенту предложили принять закон о смертной казни коррупционеров,однако падишах отказался. Никто не знает по какой причине
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
330
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 19:09
#10
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Инвестиции, построят, литьё... Всё божья роса
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
994
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 19:14
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
по какой причине

Запад заругает.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1790
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 21:46
#12
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Цитата:
saba:

Из-за боязни попасть под санкции, эти мосты в Россию не поедут, а останутся ржаветь в Кустанае. Что мы сейчас наблюдаем с продукцией ССГПО.

[Исправлено: КГСПС, 05.08.2023 - 21:47]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12912
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 22:29
#13
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Цитата:
КГСПС:
В данное время мосты на камаз идут с Китая через нас. Наши костанайские перевозчики их возят в Челны. Теперь Видимо китайцы решили к нам перенести сборку. А Производство чет я сомневаюсь, это огромная отрасль. Последний станок который способен делать разные шестерни, " Мы " Вроде вывезли с дизельного завода ещё 20 лет назад. и продали китайцам)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17934
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 22:35
#14
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Цитата:
сайлау курманов:
Никто не знает по какой причине

Причина проста - по УДО с того света не вернуться :lol:
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