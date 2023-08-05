Отправлено: - 14:29

Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Да!

Цитата:Да уж..Времени много утекло и даже они в своих рассказах не могли предположить, что ленинградцы пойдут войной на харьковчан, а центром Мира будет все таки Ойропа..