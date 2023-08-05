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Остапа несло, дело как будто налаживалось
Остапа несло, дело как будто налаживалось
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47297
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 14:29
- Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28660
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 14:29
Цитата:
Да уж..
Времени много утекло и даже они в своих рассказах не могли предположить, что ленинградцы пойдут войной на харьковчан, а центром Мира будет все таки Ойропа..
Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Да!
Да уж..
Времени много утекло и даже они в своих рассказах не могли предположить, что ленинградцы пойдут войной на харьковчан, а центром Мира будет все таки Ойропа..
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 15:08
Интересно был ли автор в индустриальном парке, там уже очень интересно. Как то сарказма меньше становится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7917
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 15:34
Цитата:
111:
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 16:38
Был я в индустриальном парке, а ещё бывал на Гомсельмаше, МТЗ, ММЗ, Кировец, Сибзавод (сеялки), ЯРТИ и УЗЭМИК (ремни), Фритэкс(наклдаки и колодки) Автоаггегат(фильтра), я могу отличить производство, от распила бюджетных денег.
А что у нас: МТЗ привозят рама+кабина+двигатель+колеса. Гомсельмаш поставляет комбайн в сборе, для транспортировки снимают колёса, фары и зеркала. Про легковые всем понятно, что варят один кузов Жак3, остальное только предпродажная подготовка. Это просто дилерский центр.
Где китайские мукомолы обещанные Архимедом, где производство комплектующих? Даже коврики резиновые сделать не могут.
И вишенка на торте, Россия заключит мировое, в обмен на снятие санкций, и всё. Беларусы, корейцы, китайцы и другие, рванут на 140 миллионный рынок. Потому что отвёртки везде можно купить, а станки с ЧПУ и специалистов надо поискать.
А что у нас: МТЗ привозят рама+кабина+двигатель+колеса. Гомсельмаш поставляет комбайн в сборе, для транспортировки снимают колёса, фары и зеркала. Про легковые всем понятно, что варят один кузов Жак3, остальное только предпродажная подготовка. Это просто дилерский центр.
Где китайские мукомолы обещанные Архимедом, где производство комплектующих? Даже коврики резиновые сделать не могут.
И вишенка на торте, Россия заключит мировое, в обмен на снятие санкций, и всё. Беларусы, корейцы, китайцы и другие, рванут на 140 миллионный рынок. Потому что отвёртки везде можно купить, а станки с ЧПУ и специалистов надо поискать.
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 17:32
Цитата:
...
Но надо ещё отличать распил бюджетных денег от отвёрточной сборки.
Распил, это когда фанфары, ленточки, рапорты... и - пустота в цехах.
А здесь просто отвёрточная сборка. У людей хоть какая-то работа есть. И машины в салонах. С колёсами
Можно купить и кататься.
Ильяс:
я могу отличить производство, от распила бюджетных денег.
я могу отличить производство, от распила бюджетных денег.
...
Но надо ещё отличать распил бюджетных денег от отвёрточной сборки.
Распил, это когда фанфары, ленточки, рапорты... и - пустота в цехах.
А здесь просто отвёрточная сборка. У людей хоть какая-то работа есть. И машины в салонах. С колёсами
Можно купить и кататься.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1788
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 18:01
Цитата:
!!!
Гога:
!!!
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 18:03
Цитата:
В кои то веки согласен со Скептиком. Мне интересно ещё какой распил бюджетных денег в инвестиционных проектах? Мне кажется, если я неправ поправьте, деньги там инвесторов, государство если участвует, то только представлением площадки и различных льгот, где там бюджетные деньги? Если всё время вспоминать неудавшиеся проекты по коррупционным и не только мотивам, давайте сядем дружно и не будем ничего делать, только вздыхая:" А всё равно , всё разворуют". Так что ли? Критика должна быть конструктивной, а не так , что не надо ничего делать, потому что у нас ничего не получится.
Skeptic:
Можно купить и кататься.
Можно купить и кататься.
В кои то веки согласен со Скептиком. Мне интересно ещё какой распил бюджетных денег в инвестиционных проектах? Мне кажется, если я неправ поправьте, деньги там инвесторов, государство если участвует, то только представлением площадки и различных льгот, где там бюджетные деньги? Если всё время вспоминать неудавшиеся проекты по коррупционным и не только мотивам, давайте сядем дружно и не будем ничего делать, только вздыхая:" А всё равно , всё разворуют". Так что ли? Критика должна быть конструктивной, а не так , что не надо ничего делать, потому что у нас ничего не получится.
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 18:07
TOO KamLit KZ в настоящее время строит в Костанае два завода. Один из них будет заниматься чугунным литьем, выпуская, в частности, блоки цилиндров и головки блоков для двигателей "КАМАЗ". Площадь производства - 28 тыс. кв. м, проектная мощность - более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Строительство началось в 2020 г., сумма инвестиций оценивалась в $200 млн.
Упустил , оказывается Камаз вышел из состава учредителей, учредитель теперь другой , но тесно связанный с Камазом и Тутаевским заводом по производству двигателей
Упустил , оказывается Камаз вышел из состава учредителей, учредитель теперь другой , но тесно связанный с Камазом и Тутаевским заводом по производству двигателей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6240
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 19:07
На тик-токе пробежала новость, мол президенту предложили принять закон о смертной казни коррупционеров,однако падишах отказался. Никто не знает по какой причине
Re: Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 19:09
Инвестиции, построят, литьё... Всё божья роса
Остапа несло, дело как будто налаживалось
Отправлено: 05.08.23 - 19:14
Цитата:
Запад заругает.
сайлау курманов:
по какой причине
по какой причине
Запад заругает.
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