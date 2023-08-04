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≡ Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47297
Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном кодексе Казахстана
Отправлено: 04.08.23 - 16:32
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С 2019 года по настоящее время зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, отметили в пресс-релизе. Однако конкретной статистики по похищениям девушек с целью вступления в брак нет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28660
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 04.08.23 - 16:32
#1
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Бедные воруют не от жизни хорошей, не каждый может взять кредит и одевать родителей и родичей и весь их род норковыми шубами..
Украсть элементарно дешевле.
Сперва воруешь невесту, потом она требует воровать для нее все..
Вот и остановиться до сих пор не можем..
Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6240
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 04.08.23 - 18:41
#2
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Я не силен в народных традициях, но несколько раз слышал, если невеста бедная и не может устроить проводы невесты или не имеет приданного, то соглашается чтобы ее украли, тогда с ее родни нет спроса, мол украли и был таков! Ещё говорят, калым не дают в таких случаях, мол невеста сама сбежала, тогда недовольная родня сильно огорчается на сватов и прессует жениха.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2109
Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...
Отправлено: 05.08.23 - 16:34
#3
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Я так полагаю, тут как законодатели, так и читатели путают мягкое с чем то ещё. Насколько мне известно, старая традиция, проводится при согласии всех сторон, как жениха, так и невесты. И проводится в игровой форме. С преступлением, как реальное похищение, ничего общего не имеет. Это надо же так деградировать... :-x
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