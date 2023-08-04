Re: Статью за кражу невесты предлагают ввести в Уголовном...

Отправлено: - 16:32

Бедные воруют не от жизни хорошей, не каждый может взять кредит и одевать родителей и родичей и весь их род норковыми шубами..

Украсть элементарно дешевле.

Сперва воруешь невесту, потом она требует воровать для нее все..

Вот и остановиться до сих пор не можем..

Вон один идиот, выкрал мисс Казахстан и потом для нее украл у 40 миллиардов долларов..