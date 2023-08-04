Отправлено: - 15:11

saba:

если остальные марки то кроссоверы обязательно с полным приводом, интересно зачем?, если из города выезжать раз в полгода?

Цитата:Я последние лет 10-ть, беру только полноприводные авто от Форда сначала Куга, теперь Едж. Не знаю как в Казахстане, но даже на мокрой дороге или при лёгком снеге, когда другие буксуют, на полном приводе идёшь без проблем. И даже если это раз в год нужно, то я возьму полноприводную. Что бы потом не стоять где ни будь и не ждать, когда тебя вытащат.