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≡ Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47297
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Отправлено: 04.08.23 - 13:59
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В Костанае проходит форум «Kostanay Invest 2023». Организаторы обещают, что на нем будут заключены соглашения на сумму более 700 млрд тенге. Сейчас презентуют проекты, которые, как ожидается, в итоге и должны составить эту сумму.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2109
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Отправлено: 05.08.23 - 15:11
#15
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Цитата:
saba:
если остальные марки то кроссоверы обязательно с полным приводом, интересно зачем?, если из города выезжать раз в полгода?

Я последние лет 10-ть, беру только полноприводные авто от Форда сначала Куга, теперь Едж. Не знаю как в Казахстане, но даже на мокрой дороге или при лёгком снеге, когда другие буксуют, на полном приводе идёшь без проблем. И даже если это раз в год нужно, то я возьму полноприводную. Что бы потом не стоять где ни будь и не ждать, когда тебя вытащат.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12911
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Отправлено: 05.08.23 - 15:42
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Для Костаная очень редкая машина. Наверно одна на весь город. Да и объём двигателя я щас посмотрел 3.5 л. Много. Это для богатых) налоги, бензин. Запчастей скорей всего ваше нету. Это не для нас машина. )))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2448
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 05.08.23 - 16:10
#17
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Цитата:
Эл-починно:
мокрой дороге или при лёгком снеге

Ну это европейцы любят побуксовать. Как можно на мокрой дороге или при лёгком снеге буксовать? За 5 лет владения Каренсом, 1 раз забуксовал и то по своей глупости. Хотя уровень наших водителей тоже стремится к европейскому. Уже при первом снеге глядишь многие не выезжают, а многие бьются.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2109
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Отправлено: 05.08.23 - 16:15
#18
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Цитата:
saba:
Как можно на мокрой дороге или при лёгком снеге буксовать?
Я немного не правильно выразился может, но не зря есть поговорка, первые капли дождя опасней гололёда. А так да ещё в Кустанае по колее на права сдавал, из которой чудом вылетел, избежав столкновения с волгой. В Европе такого нет. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 05.08.2023 - 16:19]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2448
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 05.08.23 - 16:20
#19
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Ну а для меня полный привод как то не принципиален, даже наоборот . Высокий клиренс да. А полный привод утежеляет машину, усложняет конструкцию, плюс дополнительный расход топлива
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