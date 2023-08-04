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Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
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