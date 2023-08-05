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≡ Теперь - «Дерри Сити». «Тобол», минимально уступив «Базелю», вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47295
Теперь - «Дерри Сити». «Тобол», минимально уступив «Базелю», вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
Отправлено: 05.08.23 - 00:20
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Осложнивший себе задачу на выход в следующий еврокубковый раунд швейцарский клуб из-за неисправности зафрахтованного самолета смог прилететь в Костанай лишь утром в день игры и провел только легкую разминку.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
328
Re: Теперь - «Дерри Сити». «Тобол», минимально уступив «Базелю»,...
Отправлено: 05.08.23 - 00:20
#1
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Дери сити-центр, это лозунг всех акимов костаная))
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