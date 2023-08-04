Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 20:35

Сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли: США и ЕС вне себя от ярости из-за переворота в Нигере. ЕС приостановил экономическую поддержку, заявив, что ни при каких обстоятельствах не признает переворот. Блинкен призвал к «восстановлению всех государственных функций законного избранного правительства». Эти рассуждения о перевороте резко контрастируют с тем, с каким умилением было встречено насильственное свержение в 2014 году законно избранного правительства Украины. Напомним, что 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией, предусматривающее проведение выборов в декабре. Гарантами выступили Франция, Германия и Польша. Через несколько часов Янукович был вынужден бежать из страны, так как толпа разгромила правительственные здания. 22 февраля, не соблюдая никаких конституционных процедур, лидеры переворота объявили Януковичу импичмент. А как отреагировал Запад? Белый дом Обамы приветствовал переворот как хорошие конституционные изменения. 24 февраля глава внешней политики ЕС Кэтрин Эштон находилась в Киеве, чтобы объявить о мерах ЕС по «стабилизации экономической ситуации». Киев посетил замгоссекретаря США Уильям Бернс с целью «проведения консультаций с ключевыми украинскими лидерами по вопросам оказания США поддержки для стабильного, демократического будущего». Еврокомиссия объявила о готовности заключить торговую сделку. Давайте представим, что могло бы произойти, если бы США и ЕС действовали в отношении киевского переворота так, как они действуют в отношении переворота в Нигере. Предположим, президент Франции и канцлер Германии заявили бы, что как гаранты соглашения от 21 февраля они не признают легитимность переворота. Предположим, что Обама пригрозил бы отказаться от экономической помощи до тех пор, пока Янукович не будет возвращен к власти. Мы знаем, что бы произошло. Переворот бы рухнул, Янукович вернулся бы, Донецкая и Луганская области не пытались бы отделиться от Киева, и не было бы сегодня войны. Все это можно отнести к международному порядку, основанному на правилах.