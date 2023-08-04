Хм.. В чем я с ним не соглашусь.. Согласен, православные не могут убивать православных тысячами, этот грех и к православию они не имеют никакого отношения быть может, но и не азиаты они. Мы азиаты не убиваем других азиатов.. Мы человечней их..
Сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли: США и ЕС вне себя от ярости из-за переворота в Нигере. ЕС приостановил экономическую поддержку, заявив, что ни при каких обстоятельствах не признает переворот. Блинкен призвал к «восстановлению всех государственных функций законного избранного правительства». Эти рассуждения о перевороте резко контрастируют с тем, с каким умилением было встречено насильственное свержение в 2014 году законно избранного правительства Украины. Напомним, что 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией, предусматривающее проведение выборов в декабре. Гарантами выступили Франция, Германия и Польша. Через несколько часов Янукович был вынужден бежать из страны, так как толпа разгромила правительственные здания. 22 февраля, не соблюдая никаких конституционных процедур, лидеры переворота объявили Януковичу импичмент. А как отреагировал Запад? Белый дом Обамы приветствовал переворот как хорошие конституционные изменения. 24 февраля глава внешней политики ЕС Кэтрин Эштон находилась в Киеве, чтобы объявить о мерах ЕС по «стабилизации экономической ситуации». Киев посетил замгоссекретаря США Уильям Бернс с целью «проведения консультаций с ключевыми украинскими лидерами по вопросам оказания США поддержки для стабильного, демократического будущего». Еврокомиссия объявила о готовности заключить торговую сделку. Давайте представим, что могло бы произойти, если бы США и ЕС действовали в отношении киевского переворота так, как они действуют в отношении переворота в Нигере. Предположим, президент Франции и канцлер Германии заявили бы, что как гаранты соглашения от 21 февраля они не признают легитимность переворота. Предположим, что Обама пригрозил бы отказаться от экономической помощи до тех пор, пока Янукович не будет возвращен к власти. Мы знаем, что бы произошло. Переворот бы рухнул, Янукович вернулся бы, Донецкая и Луганская области не пытались бы отделиться от Киева, и не было бы сегодня войны. Все это можно отнести к международному порядку, основанному на правилах.
Эл-починно: Мы знаем, что бы произошло. Переворот бы рухнул, Янукович вернулся бы, Донецкая и Луганская области не пытались бы отделиться от Киева, и не было бы сегодня войны. Все это можно отнести к международному порядку, основанному на правилах.
а чё он сотрудник института какой-то там политики а не мультимиллиардер, плейбой, филантроп? ну раз он "знает" что и как происходило, происходит и будет происходить в той или иной ситуации. ах, ну что же я!? совсем оплошал. это ж не институт физики, математики, биологии, химии. это Институт (да,да именно так - с большой буквы) п.....болии (склонности к произношению большого количества слов, зачастую бессвязных, вперемешку с сочинительством "фактов") в эпоху толерантности называемой "политикой". P.S. тля! какая туя! это ж насколько нужно иметь слабое устройство головного мозга чтобы запретить изъясняться нормальным языком при изложении мысли в общественном пространстве!!??
Эл-починно: А чё от миллиардера было бы утвердительней или вернее?
ну во-первых, да! если человек "поднял" свои миллиарды на том, что он действительно "знает" (позвольте не переписывать предыдущий комментарий, вы же поняли о че я?!), то само наличие у него тех самых миллиардов и является свидетельством его знаний, и соответственно ему можно доверять в этом вопросе. а во-вторых нет. даже этого скопления нутряных газов, выпущенных через ротовую щель самаэля, было бы достаточно, используй он вместо грозного пука "МЫ ЗНАЕМ", выражение нормальных людей, появившихся через иную щёлку, "...с большей вероятностью..." и далее по тексту. но это ж институт "политики" там можно п....ть (говорить, преимущественно врать) что угодно, потому что х.. проверишь
Карачун: ну во-первых, да! если человек "поднял" свои миллиарды на том, что он действительно "знает" (позвольте не переписывать предыдущий комментарий, вы же поняли о че я?!), то само наличие у него тех самых миллиардов и является свидетельством его знаний,
Ой да ладно Вам. Единицы может на том что "знает" согласен, а так всё в "удачу" больше заимели многие. а и не уверен, что состояние может что то с разумным мышлением общего иметь. Тот же Кен или кто оно сегодня? и таких много. А здесь лишь мнение, своеобразно сформулированное. Но имеет право на жизнь.
Карачун: и, кстати, правильно делает. если кто-либо желает донести до иного какую-либо информацию то будь добр соответствовать уровню. а ежели некто желает но при этом не соответствует то он, тупой, да.
Ой как некрасиво получилось, я только что на Вы, а тут такое. Прям как в анекдоте
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