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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 07:44
#8011
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Цитата:
maxsaf:
Бедная женщина


Хех..
Что должно случиться с человеком, чтобы он в 5.47 утра, уже в который раз думает о Боге..
Переходный возраст в старость?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17929
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 13:08
#8012
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Цитата:
111:
Что должно случиться с человеком, чтобы он в 5.47 утра, уже в который раз думает о Боге.. Переходный возраст в старость?

Это ты о себе? Два часа думал, чтобы потом из себя эту мысль выдавить? 8-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 14:44
#8013
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Просто красивая картинка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 19:21
#8014
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Россияне наш супербратский народ..

-"Россияне - это азиаты. Я спокойно к ним отношусь, но они азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них - человечность", — секретарь СНБО Данилов


Хм..
В чем я с ним не соглашусь..
Согласен, православные не могут убивать православных тысячами, этот грех и к православию они не имеют никакого отношения быть может, но и не азиаты они.
Мы азиаты не убиваем других азиатов..
Мы человечней их..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 20:11
#8015
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Теперь понятно откуда ветер дует.
Один утверждает, что азиаты не убивают азиатов, цитируя того, кто россиян называет азиатами. :lol:
День открытых дверей однако! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 20:35
#8016
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Сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли: США и ЕС вне себя от ярости из-за переворота в Нигере. ЕС приостановил экономическую поддержку, заявив, что ни при каких обстоятельствах не признает переворот. Блинкен призвал к «восстановлению всех государственных функций законного избранного правительства». Эти рассуждения о перевороте резко контрастируют с тем, с каким умилением было встречено насильственное свержение в 2014 году законно избранного правительства Украины. Напомним, что 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией, предусматривающее проведение выборов в декабре. Гарантами выступили Франция, Германия и Польша. Через несколько часов Янукович был вынужден бежать из страны, так как толпа разгромила правительственные здания. 22 февраля, не соблюдая никаких конституционных процедур, лидеры переворота объявили Януковичу импичмент. А как отреагировал Запад? Белый дом Обамы приветствовал переворот как хорошие конституционные изменения. 24 февраля глава внешней политики ЕС Кэтрин Эштон находилась в Киеве, чтобы объявить о мерах ЕС по «стабилизации экономической ситуации». Киев посетил замгоссекретаря США Уильям Бернс с целью «проведения консультаций с ключевыми украинскими лидерами по вопросам оказания США поддержки для стабильного, демократического будущего». Еврокомиссия объявила о готовности заключить торговую сделку. Давайте представим, что могло бы произойти, если бы США и ЕС действовали в отношении киевского переворота так, как они действуют в отношении переворота в Нигере. Предположим, президент Франции и канцлер Германии заявили бы, что как гаранты соглашения от 21 февраля они не признают легитимность переворота. Предположим, что Обама пригрозил бы отказаться от экономической помощи до тех пор, пока Янукович не будет возвращен к власти. Мы знаем, что бы произошло. Переворот бы рухнул, Янукович вернулся бы, Донецкая и Луганская области не пытались бы отделиться от Киева, и не было бы сегодня войны. Все это можно отнести к международному порядку, основанному на правилах.
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