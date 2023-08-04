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≡ Уголовное дело в отношении телефонных мошенников, от которых пострадала пенсионерка в Костанае, возобновят
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47294
Уголовное дело в отношении телефонных мошенников, от которых пострадала пенсионерка в Костанае, возобновят
Отправлено: 04.08.23 - 18:46
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Полиция ранее не опросила россиянина Олега Савельева. По словам дропперов, он вел переписку с неким покупателем, в чей кошелек и ушли деньги костанайской пенсионерки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6239
Re: Уголовное дело в отношении телефонных мошенников, от которых...
Отправлено: 04.08.23 - 18:46
#1
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Не ожидал что сотрудники ПО до сих пор топчатся на месте. Разве не в их стиле, прессануть подозреваемых, что последние чтобы спасти свои души могут даже наговорить на себя, жаль опера не разглядели чьи уши торчат за этими дропчерами
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