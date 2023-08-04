Re: Уголовное дело в отношении телефонных мошенников, от которых...

Отправлено: - 18:46

Не ожидал что сотрудники ПО до сих пор топчатся на месте. Разве не в их стиле, прессануть подозреваемых, что последние чтобы спасти свои души могут даже наговорить на себя, жаль опера не разглядели чьи уши торчат за этими дропчерами