Отправлено: - 17:10

saba:

Если такой завод как в Словакии, я читал про него. Туда из Германии привозят только барабаны из высокопрочной стали, остальное делают на месте.

Цитата:Мне кажется для имиджа фирмы,да и просто для будущих покупателей этих авто,будет лучше если на заводе будут прикручивать только колёса,а всё остальное присылать готовое.