Техника разрушает нашу дорогу
Отправлено: 04.08.23 - 17:04
ГУ "Отдел ЖКХ, АТ, ПД И ЖИ акимата Житикаринского района" прокомментировал обращение жителей с. Приречное о разрушении дороги большегрузными машинами:
"Автомобильная дорога «Житикара-Камысты-Ливановка» находится на балансе ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области». Балансодержатель дороги, а также акимат Житикаринского района неоднократно обращались в инспекцию транспортного контроля по Костанайской области с просьбой принять меры в отношении владельцев большегрузных машин передвигающихся с перегрузом по автомобильным дорогам республиканского, областного и районного значений в направлении г. Костанай. Патрули выезжали по нашему направлению, применяли штрафные санкции. Но постоянно находиться патрули не могут ввиду того, что по области передвигаются ограниченное количество экипажей и физически не успевают охватить все направления. Вместе с тем акиматом в очередной раз будет подано заявление в транспортную инспекцию о выезде в направлении Житикара-Камысты патрульной машины".
[Исправлено: Тимур Гафуров, 04.08.2023 - 17:04]