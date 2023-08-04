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≡ Техника разрушает нашу дорогу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47293
Техника разрушает нашу дорогу
Отправлено: 04.08.23 - 17:04
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Мы, жители села Приречного Житикаринского района, просим разобраться и помочь нам в решении данной проблемы для жителей нашего села и других сел, которые проживают по одной с нами ветке. Проблема в том, что с весны этого года на автодороге областного значения Житикара-Камысты стала ходить тяжелая техника Shacman с прицепами грузоподъемностью более 50 тонн, разрушая дорожное полотно и создавая аварийную ситуацию на дороге.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1783
Техника разрушает нашу дорогу
Отправлено: 04.08.23 - 17:04
#1
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ГУ "Отдел ЖКХ, АТ, ПД И ЖИ акимата Житикаринского района" прокомментировал обращение жителей с. Приречное о разрушении дороги большегрузными машинами:
"Автомобильная дорога «Житикара-Камысты-Ливановка» находится на балансе ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области». Балансодержатель дороги, а также акимат Житикаринского района неоднократно обращались в инспекцию транспортного контроля по Костанайской области с просьбой принять меры в отношении владельцев большегрузных машин передвигающихся с перегрузом по автомобильным дорогам республиканского, областного и районного значений в направлении г. Костанай. Патрули выезжали по нашему направлению, применяли штрафные санкции. Но постоянно находиться патрули не могут ввиду того, что по области передвигаются ограниченное количество экипажей и физически не успевают охватить все направления. Вместе с тем акиматом в очередной раз будет подано заявление в транспортную инспекцию о выезде в направлении Житикара-Камысты патрульной машины".

[Исправлено: Тимур Гафуров, 04.08.2023 - 17:04]
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