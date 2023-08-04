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≡ Дожди и грозы - О погоде в выходные дни в Костанае и по области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47293
Дожди и грозы - О погоде в выходные дни в Костанае и по области
Отправлено: 04.08.23 - 17:03
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В субботу на западе и севере ночью, а днем на большей части области синоптики ожидают дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, на юге +21 градус, днём +25...+30, на юге +33 градуса.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3186
Re: Дожди и грозы - О погоде в выходные дни в Костанае и по...
Отправлено: 04.08.23 - 17:03
#1
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Не понял, при чем здесь какое-то чужое фото?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28657
Re: Дожди и грозы - О погоде в выходные дни в Костанае и по...
Отправлено: 04.08.23 - 17:19
#2
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О, Пятеро непьющих..
Фонтан то в Рудном пешеходный, уже как два или три года.
В этом плане Костанай отстал конечно..
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