Отправлено: - 14:54

Гога:

Что же ты такой кровожадный ?

Цитата:При чем тут это?Просто бизнес.Учитывая что война будет идти в той или иной стадии еще минимум 30 лет.Это же тебе не Иран и Ирак в пустыне с мотыгами воюют, где населения не хватает воевать..Тут надо иметь ухо востро, и предлагать то, что нужно в мире в первую очередь, а не конфетки и печеньки, от которых толку нет.Хватает и того что есть..Те же Хаймарсы, их можно в подарки отдавать, но вот за ракеты к ним, пожалуйста сотнями миллионов и миллиардов давай..И не в тенге..Это как типа бесплатный вай фай роутер, ты его отдаешь, но за связь берешь в сотни и тысячи раз больше..