Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47293
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Отправлено: 04.08.23 - 13:59
В Костанае проходит форум «Kostanay Invest 2023». Организаторы обещают, что на нем будут заключены соглашения на сумму более 700 млрд тенге. Сейчас презентуют проекты, которые, как ожидается, в итоге и должны составить эту сумму.
Читать новость
Читать новость
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 13:59
Вообще то по всему миру сейчас строят заводы по производству калибры 155, те же 227, дронов и других очень хороших мужских игрушек и разрабатывают свои..
А мы вот все конфетки да печеньки..
А мы вот все конфетки да печеньки..
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:08
Те же БТРы Арма в таком количестве, зачем?
Можно это дело и самим сделать, хотя БМПшки тоже важны, например те же Мардеры или Бредли, клепать вместо китайских Киа, которые и так можно свободно купить, были бы деньги..
Можно это дело и самим сделать, хотя БМПшки тоже важны, например те же Мардеры или Бредли, клепать вместо китайских Киа, которые и так можно свободно купить, были бы деньги..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1254
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:21
А где людей возьмут прикручивать колеса к китайским КИА?? Ну выпустит автодорожный техникум 200 пацанят и дальше что? У баян сулу,на сколько знаю,с деньгами сейчас вообще туго. Чот опять похоже на очередные химзаводы,лифты и пр КАМАЗы с телевизорами...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7916
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:25
Цитата:
----Что же ты такой кровожадный ?
111:
А мы вот все конфетки да печеньки..
А мы вот все конфетки да печеньки..
----Что же ты такой кровожадный ?
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:54
Цитата:
При чем тут это?
Просто бизнес.
Учитывая что война будет идти в той или иной стадии еще минимум 30 лет.
Это же тебе не Иран и Ирак в пустыне с мотыгами воюют, где населения не хватает воевать..
Тут надо иметь ухо востро, и предлагать то, что нужно в мире в первую очередь, а не конфетки и печеньки, от которых толку нет.
Хватает и того что есть..
Те же Хаймарсы, их можно в подарки отдавать, но вот за ракеты к ним, пожалуйста сотнями миллионов и миллиардов давай..
И не в тенге..
Это как типа бесплатный вай фай роутер, ты его отдаешь, но за связь берешь в сотни и тысячи раз больше..
Гога:
Что же ты такой кровожадный ?
Что же ты такой кровожадный ?
При чем тут это?
Просто бизнес.
Учитывая что война будет идти в той или иной стадии еще минимум 30 лет.
Это же тебе не Иран и Ирак в пустыне с мотыгами воюют, где населения не хватает воевать..
Тут надо иметь ухо востро, и предлагать то, что нужно в мире в первую очередь, а не конфетки и печеньки, от которых толку нет.
Хватает и того что есть..
Те же Хаймарсы, их можно в подарки отдавать, но вот за ракеты к ним, пожалуйста сотнями миллионов и миллиардов давай..
И не в тенге..
Это как типа бесплатный вай фай роутер, ты его отдаешь, но за связь берешь в сотни и тысячи раз больше..
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:56
Цитата:
Меня всегда удивляли на российских автоблогах комментарии, где почему то корейскую фирму КИА все считают китайской. А теперь эта мода и к нам дошла?
И почему сразу критика? Если такой завод как в Словакии, я читал про него. Туда из Германии привозят только барабаны из высокопрочной стали, остальное делают на месте. Вроде и написано мелкоузловая сборка. А если платить будут хорошо, уверен у нас очень много людей с руками и мозгами. Кроме того львиную долю работы там делают роботы.
Сабыр:
А где людей возьмут прикручивать колеса к китайским КИА??
А где людей возьмут прикручивать колеса к китайским КИА??
Меня всегда удивляли на российских автоблогах комментарии, где почему то корейскую фирму КИА все считают китайской. А теперь эта мода и к нам дошла?
И почему сразу критика? Если такой завод как в Словакии, я читал про него. Туда из Германии привозят только барабаны из высокопрочной стали, остальное делают на месте. Вроде и написано мелкоузловая сборка. А если платить будут хорошо, уверен у нас очень много людей с руками и мозгами. Кроме того львиную долю работы там делают роботы.
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:58
Про телевизоры не знаю, а Камазовский завод очень впечатляет размахом, наверное скоро запустят.
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 15:02
Там не сами Камазы будут делать, а кажется задние мосты для них, не уверен точно, даже обещают какую то новую технологию, которой даже в Челнах ещё нет
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9475
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 17:10
Цитата:
Мне кажется для имиджа фирмы,да и просто для будущих покупателей этих авто,будет лучше если на заводе будут прикручивать только колёса,а всё остальное присылать готовое.
saba:
Если такой завод как в Словакии, я читал про него. Туда из Германии привозят только барабаны из высокопрочной стали, остальное делают на месте.
Если такой завод как в Словакии, я читал про него. Туда из Германии привозят только барабаны из высокопрочной стали, остальное делают на месте.
Мне кажется для имиджа фирмы,да и просто для будущих покупателей этих авто,будет лучше если на заводе будут прикручивать только колёса,а всё остальное присылать готовое.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать