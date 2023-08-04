НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47290
Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская фабрика... - Какие обещания звучат на Kostanay Invest 2023?
Отправлено: 04.08.23 - 13:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае проходит форум «Kostanay Invest 2023». Организаторы обещают, что на нем будут заключены соглашения на сумму более 700 млрд тенге. Сейчас презентуют проекты, которые, как ожидается, в итоге и должны составить эту сумму.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28655
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 13:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то по всему миру сейчас строят заводы по производству калибры 155, те же 227, дронов и других очень хороших мужских игрушек и разрабатывают свои..
А мы вот все конфетки да печеньки..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28655
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те же БТРы Арма в таком количестве, зачем?
Можно это дело и самим сделать, хотя БМПшки тоже важны, например те же Мардеры или Бредли, клепать вместо китайских Киа, которые и так можно свободно купить, были бы деньги..
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1254
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где людей возьмут прикручивать колеса к китайским КИА?? Ну выпустит автодорожный техникум 200 пацанят и дальше что? У баян сулу,на сколько знаю,с деньгами сейчас вообще туго. Чот опять похоже на очередные химзаводы,лифты и пр КАМАЗы с телевизорами...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7916
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А мы вот все конфетки да печеньки..

----Что же ты такой кровожадный ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28655
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Что же ты такой кровожадный ?

При чем тут это?
Просто бизнес.
Учитывая что война будет идти в той или иной стадии еще минимум 30 лет.
Это же тебе не Иран и Ирак в пустыне с мотыгами воюют, где населения не хватает воевать..
Тут надо иметь ухо востро, и предлагать то, что нужно в мире в первую очередь, а не конфетки и печеньки, от которых толку нет.
Хватает и того что есть..
Те же Хаймарсы, их можно в подарки отдавать, но вот за ракеты к ним, пожалуйста сотнями миллионов и миллиардов давай..
И не в тенге..
Это как типа бесплатный вай фай роутер, ты его отдаешь, но за связь берешь в сотни и тысячи раз больше..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2440
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А где людей возьмут прикручивать колеса к китайским КИА??

Меня всегда удивляли на российских автоблогах комментарии, где почему то корейскую фирму КИА все считают китайской. А теперь эта мода и к нам дошла?
И почему сразу критика? Если такой завод как в Словакии, я читал про него. Туда из Германии привозят только барабаны из высокопрочной стали, остальное делают на месте. Вроде и написано мелкоузловая сборка. А если платить будут хорошо, уверен у нас очень много людей с руками и мозгами. Кроме того львиную долю работы там делают роботы.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2440
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 14:58
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про телевизоры не знаю, а Камазовский завод очень впечатляет размахом, наверное скоро запустят.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2440
Re: Автомобили КIA, "зеленая" энергетика, кондитерская...
Отправлено: 04.08.23 - 15:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не сами Камазы будут делать, а кажется задние мосты для них, не уверен точно, даже обещают какую то новую технологию, которой даже в Челнах ещё нет
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS