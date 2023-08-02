"Идет деидеологизация и декоммунизация". Как обсуждали переименование улиц в Тобыле - репортаж "НГ"
Отправлено: 02.08.23 - 14:41
Это не совсем такие общественные слушания, к которым привыкли костанайцы. В городе Тобыл нет собственного маслихата, поэтому за решение о переименовании не могут голосовать депутаты. Вместо них собрались 22 из 23 членов местного сообщества. Читать новость
Эл-починно: Вместо того, что бы приглядеться, может что и перенять стоило бы?
Это собрание для меня как показатель "качества жителей" Одна заявила что когда то жила комсомол ленин и вот теперь баццц идеология у нее поменялась А какая у нее сейчас идеология? Наеобмани ближнего купи дешевле продай дороже***** идеология социальной справедливости при каком то ленине а сейчас что то там слышащее ухо Какая такая у нас нынче идеология? Кунаев и Назарбаев чья идеология лучше для тех кто сидел в зале? Трижды Герой Соц Труда и много орденов Ленина лучший руководитель Казахстана всех времен Кунаев и его приемник елбасы Назарбаев Вот как вспомню как эти что в зале Абишевича отцом называли смех вот такой вот нынче боратморат идеология
Дантист: Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией
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Дантист: Он же является как бы олицетворением той эпохи, которую вы настойчиво пытаетесь похоронить
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Кушмурунец23: А разве Героев Социалистического труда не нужно деидеологизациировать и декоммунизировать? Разве при нынешнем у нас нет чабанов комбайнеров скотоводов перевыполняющих какие то то там нормативы ??? Разве нет у нас из нынешних героев труда ?
деидеологизация идет по пути отказа от идеологических названий которые не несут уже никакого смысла 60 лет ссср, 30 лет сталинской конституции, 40 лет пионерии итд декоммнизация идет по линии отказа от коммунистических названий в особенности названий в честь вождей, партийных работников итд-ленина, Дзержинского, урицкого итд к ним бы я отнес тех кто устанавливал тут советскую власть потмоучто пока както непонятно джангильдин который получал приказы от ленина есть, а ленина уже нет иманов которые воевал за большевиков в тургае есть а фрунзе или блюхера которые командовали фронтом нет дощанов первый председатель вчк края есть а его непосредственного начальника дзержинского-нет в ту же степь и генерала мгб арыстанбекова зачем он нужен если кнб отказались от своего главного вождя? тех кто созидал и защищал нужно выделять отдельно тех кто трудился можно мне кажется и возвеличить тех кто защищал можно возвеличить а вот тех кто нападал типа афганцев уже спорно поэтому улица войнов-интернационалистов плавающая по логическим выводам, но она правда не только афганцам названа Цитата:
Кушмурунец23: А Аким Атырауской области сказал что памятник Ленину еще нужен тем кто родился жил работал при казсср и ему жители сказали спасибо
памятники ленину как популисткий жупел в погоне за рейтингом как и тема перевода времени нужна была поддержка от кучки пенсионеров акиму кызылорлы он перевел время так и с атырау
Кушмурунец23: Одна заявила что когда то жила комсомол ленин и вот теперь баццц идеология у нее поменялась А какая у нее сейчас идеология? Наеобмани ближнего купи дешевле продай дороже*
мне просто смешно когда говорят что СССР страна где была самая мощная и качественная идеологическая база, где все были интеллигентные и уважающие друг друга люди, не закрывающие двери в дом потмоучто воров небыло в итоге родила из себя ад 90ых с бандюгами, боевиками, наркоманами, диктаторами, войнами внешними, захватническими гражданскими итд
это что за идеология такая получается? или что в 90ые все это не советские люди творили? не ребята пионеры комсомольцы, коммунисты становились братками, боевиками проводившими этнические чистки и олигархами ворующими у населения которое в это время банки с водой у телика заряжало?))) лучше всего этот переход объясняется одной фразой "были же люди как люди и тут срочно все стали дебилами-парадокс" Цитата:
111: Денег даш из за океана, чтобы народ собрать?
он же за копейку удавиться) его попросили вывески на два языка сделать так он пожалел и убежал из страны) какие деньги из за океана еще?))
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