Отправлено: - 12:17

ПолиграфЪ Боярышников:

А у НГ нет своих журналистов что бы сообщить новости спорта своего города?

Цитата:Обзор матча Сергей Биркле сделает сегодня. А сразу после окончания матча мы выдали краткую информацию со ссылкой на источник.