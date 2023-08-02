Отправлено: - 11:43

Дантист:

Следуя вашей логике, этого Героя соц.труда надо глубоко забыть, как работавшего на ненавистный вам строй и его идеологию.Вы уж определитесь с своей позицией

Дантист:

Он же является как бы олицетворением той эпохи, которую вы настойчиво пытаетесь похоронить

Кушмурунец23:

А разве Героев Социалистического труда не нужно деидеологизациировать и декоммунизировать? Разве при нынешнем у нас нет чабанов комбайнеров скотоводов перевыполняющих какие то то там нормативы ??? Разве нет у нас из нынешних героев труда ?

Кушмурунец23:

А Аким Атырауской области сказал что памятник Ленину еще нужен тем кто родился жил работал при казсср и ему жители сказали спасибо

Цитата:Цитата:Цитата:деидеологизация идет по пути отказа от идеологических названий которые не несут уже никакого смысла60 лет ссср, 30 лет сталинской конституции, 40 лет пионерии итддекоммнизация идет по линии отказа от коммунистических названий в особенности названий в честь вождей, партийных работников итд-ленина, Дзержинского, урицкого итдк ним бы я отнес тех кто устанавливал тут советскую власть потмоучто пока както непонятноджангильдин который получал приказы от ленина есть, а ленина уже нетиманов которые воевал за большевиков в тургае есть а фрунзе или блюхера которые командовали фронтом нетдощанов первый председатель вчк края есть а его непосредственного начальника дзержинского-нетв ту же степь и генерала мгб арыстанбекова зачем он нужен если кнб отказались от своего главного вождя?тех кто созидал и защищал нужно выделять отдельнотех кто трудился можно мне кажется и возвеличитьтех кто защищал можно возвеличитьа вот тех кто нападал типа афганцев уже спорнопоэтому улица войнов-интернационалистов плавающая по логическим выводам, но она правда не только афганцам названа Цитата:памятники ленину как популисткий жупел в погоне за рейтингомкак и тема перевода временинужна была поддержка от кучки пенсионеров акиму кызылорлы он перевел времятак и с атырау