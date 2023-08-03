saba: Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов. Видимо это жизненно важный аргумент, без которого нельзя обойтись, раз человек так отстаивает своё право на подобные высказывания.
Согласен. Без словосочетания Укропов и Хохлолизов, "которые среди читателей НГ и в КЗ", без данного оскорбительного выражения, смысл в чем меняется? В том что льется меньше оскорблений на читателей НГ и других в КЗ?
saba: Извините, просто хотел поинтересоваться а других аргументов нет в споре , кроме ватников и хохлолизов.
Видимо, это так. Очень хочется, чтобы пользователи спорили только по фактам. Но это зависит от тех, кто спорит. Цитата:
111: По моему слово Хохлолизы, указывающее на конкретную нацию в данном предложении было оскорбительным, а тем более Хохлолиз и Укроп с открытым намеком на конкретно "читателей НГ и коих других в КЗ".
Конкретный адресат не указан. Сами слова - оскорбительные.
Цитата:
111: Ну и тут мы видим на лицо, как говорится, или на лице, открытый шантаж. Это правилами не запрещено?
Шантаж с помощью обещания уйти с сайта? Странный способ. Читатель попросил удалить его аккаунт в случае, если его комментарий будет откорректирован. Я указал пункт из правил, которым он может воспользоваться, если появится такая потребность.
Тимур Гафуров: Его данные внесены в черный список.
Небольшое уточнение, то есть не сам пользователь, а его очередные временные данные? То есть, если он зарегистрируется под другим ником и будет делать все то же ровно самое, что и делал, то есть троллить и оскорблять, вы будете опять терпеть долго, пока он не образумится и только потом удалите ник, по счету какой уже, 25й, с марта месяца этого года? Хотя да, только заметил, вот два одинаковых по сути ника, но вы почему то стираете тот, который троллит лично вас, а который других пользователей, оставляете.
Это не жалоба если что, это некоторое прояснение ситуации..
111: Небольшое уточнение, то есть не сам пользователь, а его очередные временные данные?
Пользователь удален. Поскольку он меняет номера телефонов и адреса, поставить блок невозможно. Регистрируется он по ночам, когда администрация не видит сообщений о новых пользователях. Запретить регистрацию по ночам мы не можем - наши читатели живут в разных часовых поясах. Выход только один - не реагировать на тролля. Сообщать мне в личку. И ждать, пока ему это надоест.
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