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≡ Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47289
Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 08:02
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2 августа коллегия областного суда рассмотрела апелляционную жалобу ТОО «Компания КАЗНЕФТЬ» на решение Костанайского районного суда. Примечательно оно тем, что при признании ответчиком долга в 28 млн тенге он не обязан был после суда выплатить истцу с этой суммы ни тиына.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4440
Re: Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 08:02
#1
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Таких судебных дел - десятки и на каждый день.
Они действительно "стоят" того - что бы их освещать в областной газете ???
Или кому то надо было это именно дело придать гласности ??
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
23
Re: Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 09:17
#2
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Цитата:
ACROS:
Или кому то надо было это именно дело придать гласности ?

Учитывая что статья в разделе Государство и делали дорогу в Заречном за счет бюджетных средств (которые наверно выплачены в полном объеме), по мне является намёком некоторым лицам. Если не вернёте денег пойдем дальше говорить.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1253
Re: Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 10:39
#3
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Чот в акимате дороги принимает Омаров,директор не платящей фирмы тоже Омаров,и учредитель АБЗ+ тоже Омаров :lol: Не много ли на наши дороги Омаровых? :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1309
Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 11:17
#4
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
322
Re: Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 11:18
#5
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Цитата:
ACROS:
Они действительно "стоят" того - что бы их освещать в областной газете ???

Ну даже если статья "на правах рекламы" то не виду ничего страшного. Одна из сторон спора решила донести до общественности стою позицию и решения суда (их право), журналисты написали (и возможно заработали на хлеб), читатели как минимум развлеклись... По моему все в плюсе....
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