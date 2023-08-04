Отправлено: - 09:17

ACROS:

Или кому то надо было это именно дело придать гласности ?

Цитата:Учитывая что статья в разделе Государство и делали дорогу в Заречном за счет бюджетных средств (которые наверно выплачены в полном объеме), по мне является намёком некоторым лицам. Если не вернёте денег пойдем дальше говорить.