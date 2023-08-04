Отправлено: - 10:32

antonK:

Сейчас кроме удостоверения вообще не нужно возить с собой .

[Исправлено: saba, 04.08.2023 - 10:33]

Цитата:Сейчас даже уд.л не надо с собой носить, достаточно иметь смартфон, а в нём Егов мобайл. По закону это цифровой документ, а цифровые документы приравнены к документам на бумажных носителях