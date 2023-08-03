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≡ Россия и её противники
 
 
Страница 15 из 15«1...131415
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:13
#211
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:14
#212
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:19
#213
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Саба отвечу вам. Нет идеального государства. Есть люди за правду
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:21
#214
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:24
#215
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:25
#216
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:36
#217
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:37
#218
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17926
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:56
#219
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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса. Об этом он заявил в беседе с ТАСС. По словам посла, пять расширений альянса на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, существующие после холодной войны. «Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане», — заявил он.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3511
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 20:13
#220
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Цитата:
saba:
Если они попрали, то мы тоже не будем молчать, будем допирать вместе ,правда каждый своих врагов, ведь мы же супердержавы, нам позволено то. что не позволено быку.


Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!
Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?
Пространственная логика которых, основанная в первую очередь на географических реалиях, может не принимать во внимание некоторые категории, например, в области экономики, МОРАЛИ и религии
Если бы Россия всегда следовала принципам толстовства, не было бы её тысячелетней истории.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
182
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 21:12
#221
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2437
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 08:58
#222
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Цитата:
таноми52:
Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?

Конечно слышал. Только я не пойму в чём конкретно заключались геополитические интересы России 24 февраля 2022 года. Вот в 2014 году понимал. кстати то из за чего весь сыр бор разгорелся в Киеве, т.е. соглашение с ЕС РК подписал где то через год по моему, единственное нет безвиза. Жители Донбасса , тогда тоже хотели в ЕС, их представители целым лагерем присутствовали на Майдане. Но после того, как Россия спохватилась, что целая страна уплывает из под их влияния и активно включилась, деньгами, пропагандой и другими ресурсами перехотели быть в ЕС. А 24 .02.2022 года Правительство РФ уже понимало последствия своего поступка, но надеялось быстро закончить и что они (последствия) будут минимальны. Как после Крыма и грузинской войны. Но вот затянулось и геополитические расклады сейчас ох как не в пользу России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2437
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 09:02
#223
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И г-жа Таноми перестаньте пожалуйста быть ментором. От того , что моя точка зрения не сходится с Вашей, это не означает, что Ваша позиция всегда правильная и что Вы лучше всех во всём разбираетесьЦитата:
таноми52:
Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!

Простите , что я недостаточно показал, что это сарказм.Даже Вы не поняли. Учту.

[Исправлено: saba, 04.08.2023 - 09:06]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3511
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 09:20
#224
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Цитата:
saba:
И г-жа Таноми перестаньте пожалуйста быть ментором.


Это ЧТО было?
Вас задели мои реплики на Ваши посты и Вы навесили на меня ярлык?
А если я сейчас дам определение Вам, исходя из Ваших знаний и убеждений, как думаете, каким оно будет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2437
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 10:13
#225
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Цитата:
таноми52:
ярлык?

Это не ярлык. Вы просто любите меня поучать, не имея на это , как мне кажется основанием. Каким образом ментор, то бишь учитель стал ярлыком?Цитата:
таноми52:
Ваших знаний и убеждений, как думаете, каким оно будет?

Знания конечно ничтожны, но убеждений моих Вам не отнять. Увы
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