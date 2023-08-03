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Россия и её противники
Россия и её противники
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:13
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:14
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:19
Саба отвечу вам. Нет идеального государства. Есть люди за правду
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:21
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:24
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:25
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:36
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:37
Комментарий удален модератором.
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Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 19:56
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса. Об этом он заявил в беседе с ТАСС. По словам посла, пять расширений альянса на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, существующие после холодной войны. «Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане», — заявил он.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 20:13
Цитата:
Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!
Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?
Пространственная логика которых, основанная в первую очередь на географических реалиях, может не принимать во внимание некоторые категории, например, в области экономики, МОРАЛИ и религии
Если бы Россия всегда следовала принципам толстовства, не было бы её тысячелетней истории.
saba:
Если они попрали, то мы тоже не будем молчать, будем допирать вместе ,правда каждый своих врагов, ведь мы же супердержавы, нам позволено то. что не позволено быку.
Если они попрали, то мы тоже не будем молчать, будем допирать вместе ,правда каждый своих врагов, ведь мы же супердержавы, нам позволено то. что не позволено быку.
Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!
Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?
Пространственная логика которых, основанная в первую очередь на географических реалиях, может не принимать во внимание некоторые категории, например, в области экономики, МОРАЛИ и религии
Если бы Россия всегда следовала принципам толстовства, не было бы её тысячелетней истории.
Россия и её противники
Отправлено: 03.08.23 - 21:12
Комментарий удален модератором.
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 08:58
Цитата:
Конечно слышал. Только я не пойму в чём конкретно заключались геополитические интересы России 24 февраля 2022 года. Вот в 2014 году понимал. кстати то из за чего весь сыр бор разгорелся в Киеве, т.е. соглашение с ЕС РК подписал где то через год по моему, единственное нет безвиза. Жители Донбасса , тогда тоже хотели в ЕС, их представители целым лагерем присутствовали на Майдане. Но после того, как Россия спохватилась, что целая страна уплывает из под их влияния и активно включилась, деньгами, пропагандой и другими ресурсами перехотели быть в ЕС. А 24 .02.2022 года Правительство РФ уже понимало последствия своего поступка, но надеялось быстро закончить и что они (последствия) будут минимальны. Как после Крыма и грузинской войны. Но вот затянулось и геополитические расклады сейчас ох как не в пользу России.
таноми52:
Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?
Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?
Конечно слышал. Только я не пойму в чём конкретно заключались геополитические интересы России 24 февраля 2022 года. Вот в 2014 году понимал. кстати то из за чего весь сыр бор разгорелся в Киеве, т.е. соглашение с ЕС РК подписал где то через год по моему, единственное нет безвиза. Жители Донбасса , тогда тоже хотели в ЕС, их представители целым лагерем присутствовали на Майдане. Но после того, как Россия спохватилась, что целая страна уплывает из под их влияния и активно включилась, деньгами, пропагандой и другими ресурсами перехотели быть в ЕС. А 24 .02.2022 года Правительство РФ уже понимало последствия своего поступка, но надеялось быстро закончить и что они (последствия) будут минимальны. Как после Крыма и грузинской войны. Но вот затянулось и геополитические расклады сейчас ох как не в пользу России.
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 09:02
И г-жа Таноми перестаньте пожалуйста быть ментором. От того , что моя точка зрения не сходится с Вашей, это не означает, что Ваша позиция всегда правильная и что Вы лучше всех во всём разбираетесьЦитата:
Простите , что я недостаточно показал, что это сарказм.Даже Вы не поняли. Учту.
[Исправлено: saba, 04.08.2023 - 09:06]
таноми52:
Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!
Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!
Простите , что я недостаточно показал, что это сарказм.Даже Вы не поняли. Учту.
[Исправлено: saba, 04.08.2023 - 09:06]
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 09:20
Цитата:
Это ЧТО было?
Вас задели мои реплики на Ваши посты и Вы навесили на меня ярлык?
А если я сейчас дам определение Вам, исходя из Ваших знаний и убеждений, как думаете, каким оно будет?
saba:
И г-жа Таноми перестаньте пожалуйста быть ментором.
И г-жа Таноми перестаньте пожалуйста быть ментором.
Это ЧТО было?
Вас задели мои реплики на Ваши посты и Вы навесили на меня ярлык?
А если я сейчас дам определение Вам, исходя из Ваших знаний и убеждений, как думаете, каким оно будет?
Россия и её противники
Отправлено: 04.08.23 - 10:13
Цитата:
Это не ярлык. Вы просто любите меня поучать, не имея на это , как мне кажется основанием. Каким образом ментор, то бишь учитель стал ярлыком?Цитата:
Знания конечно ничтожны, но убеждений моих Вам не отнять. Увы
таноми52:
ярлык?
ярлык?
Это не ярлык. Вы просто любите меня поучать, не имея на это , как мне кажется основанием. Каким образом ментор, то бишь учитель стал ярлыком?Цитата:
таноми52:
Ваших знаний и убеждений, как думаете, каким оно будет?
Ваших знаний и убеждений, как думаете, каким оно будет?
Знания конечно ничтожны, но убеждений моих Вам не отнять. Увы
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