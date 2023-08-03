Отправлено: - 20:13

saba:

Если они попрали, то мы тоже не будем молчать, будем допирать вместе ,правда каждый своих врагов, ведь мы же супердержавы, нам позволено то. что не позволено быку.

Цитата:Какие-то детские рассуждения о вселенском зле и вселенской справедливости!Вы что-нибудь о геополитических интересах стран слышали?Пространственная логика которых, основанная в первую очередь на географических реалиях, может не принимать во внимание некоторые категории, например, в области экономики, МОРАЛИ и религииЕсли бы Россия всегда следовала принципам толстовства, не было бы её тысячелетней истории.