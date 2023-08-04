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≡ Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47288
Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 08:02
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2 августа коллегия областного суда рассмотрела апелляционную жалобу ТОО «Компания КАЗНЕФТЬ» на решение Костанайского районного суда. Примечательно оно тем, что при признании ответчиком долга в 28 млн тенге он не обязан был после суда выплатить истцу с этой суммы ни тиына.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4440
Re: Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 08:02
#1
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Таких судебных дел - десятки и на каждый день.
Они действительно "стоят" того - что бы их освещать в областной газете ???
Или кому то надо было это именно дело придать гласности ??
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Ж
* Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
23
Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила
Отправлено: 04.08.23 - 09:17
#2
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