Re: Как медиация костанайское ТОО чуть без денег не оставила

Отправлено: - 08:02

Таких судебных дел - десятки и на каждый день.

Они действительно "стоят" того - что бы их освещать в областной газете ???

Или кому то надо было это именно дело придать гласности ??