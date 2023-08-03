таноми52: Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать?
Ну, это же из серии "У нас - разведчики, у них - шпионы!" Сторонники украинского нацизма вынуждены всё переворачивать с ног на голову. Иначе у них картинка мира не складывается. Поэтому им нельзя принять позицию нормальных людей, которые разделяют украинский народ от нацистского режима. Иначе появляется прямая параллель между Украиной нынешней и Германией 1933-1945 годов, когда СССР воевал с немецким нацизмом/фашизмом и не уничтожал мирное немецкое население. В отличие от самих нацистов, хоть немецких, хоть украинских. А вот им обвинять весь российский народ в некоем "рашизме" и в том, что он "поддерживает войну против несчастной Украины", это - за милую душу. Вся Россия и весь российский народ - враг. Так им легче.
Вот вам и классический пример передёргивания. Вот цитата из текста: "На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов. ПОТОМ (!) суррогатное материнство даже оформили законодательно." Но saba каким-то чудесным образом "нашёл" там фразу "Украина обвиняется в том, что узаконила суррогатное материнство". Хотя там нет никаких обвинений. Простая констатация фактов. ... Вот так можно препарировать практически любой здесь комментарий сторонников украинского нацизма. Просто лень этим заниматься. Да и времени жалко. Не хотят они правды видеть в упор.
таноми52: Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать? Или комменты 111-го по поводу РФ считаете критикой? Вам не отвечают на вопрос о русофобии, потому что это детский вопрос Как-то даже стыдно взрослому человеку разжёвывать очевидное
Для вас может быть и очевидное . для меня нет. Вопрос мой простой: Почему путают народ России и власть России. Если для Вас очевидное, что это одно и тоже, то для меня это совсем не очевидно. ну Вы сегодня и дали на него ответ. Как раньше пелось только про партию. мы говорим Россия, подразумеваем Путин. А комменты 111 го это по большей части даже не комменты, а репосты из других изданий. если считаете их необоснованными, опровергайте, а не прибегайте к аргументам солдата пв. Просто сказать"Россия лучшая" и думать, что вы всех убедили.
Эх жизнь.. Вчера они хотели захватить Киев за три дня, сегодня после полутора лет войны и отступлений, им не остается буквально ничего, чтобы оскорблять и писать оскорбления в личку, со слезами на глазах произносить такие ужасные на их мозговые понятия слова как хохлолизы, укропы и мрази.. Вот ведь хорошо с одной стороны война. Понять кто твой друг, а кто тебя исподтишка тут же, живя рядом с тобой, попытается прирезать.. Кто предаст тебя в первую очередь и станет полицаем, работая на оккупантов.. Мда уж..
Это нам придаст новые силы, чтобы научно объяснить нашим поколениям, кто такие эти z-патриоты, почему то через английскую z, и почему нужно их ненавидеть как самый непристойный род на Земле, почему надо готовится так, как во Властелине колец готовились в борьбе с Орками..
ух ты!! тут у нас кто-то знает "правду", хотя п...т (врут)и одни и вторые (ой боюсь местному "истеблишменту" пояснения потребны - и россия и украина, capisce?). по-видимому один из этих п....жей (этого вранья) считается "правдой", наверное по принципу чья моча в ушах теплее плещет так сказать. а! ещё же имеется "очевидец" какого-то то ли мелкого, то ли молотого тополя. их, - деторыдателей/любителей-газиков-в-полторашках/...ну вы поняли - , невнятное бормотание с кондачка не разберёшь. ну ещё бы! газировка, вЕдомо, извилину-то распрямляет да стройнит, в струнку вытягивает. в первую гитарную.
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