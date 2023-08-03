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таноми52:

Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать? Или комменты 111-го по поводу РФ считаете критикой? Вам не отвечают на вопрос о русофобии, потому что это детский вопрос Как-то даже стыдно взрослому человеку разжёвывать очевидное

Цитата:Для вас может быть и очевидное . для меня нет. Вопрос мой простой: Почему путают народ России и власть России. Если для Вас очевидное, что это одно и тоже, то для меня это совсем не очевидно. ну Вы сегодня и дали на него ответ. Как раньше пелось только про партию. мы говорим Россия, подразумеваем Путин. А комменты 111 го это по большей части даже не комменты, а репосты из других изданий. если считаете их необоснованными, опровергайте, а не прибегайте к аргументам солдата пв. Просто сказать"Россия лучшая" и думать, что вы всех убедили.