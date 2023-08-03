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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
992
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 22:07
#7996
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Цитата:
таноми52:
Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать?

:-) Ну, это же из серии "У нас - разведчики, у них - шпионы!"
Сторонники украинского нацизма вынуждены всё переворачивать с ног на голову. Иначе у них картинка мира не складывается.
Поэтому им нельзя принять позицию нормальных людей, которые разделяют украинский народ от нацистского режима. Иначе появляется прямая параллель между Украиной нынешней и Германией 1933-1945 годов, когда СССР воевал с немецким нацизмом/фашизмом и не уничтожал мирное немецкое население. В отличие от самих нацистов, хоть немецких, хоть украинских.
А вот им обвинять весь российский народ в некоем "рашизме" и в том, что он "поддерживает войну против несчастной Украины", это - за милую душу. Вся Россия и весь российский народ - враг.
Так им легче. :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
992
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 22:17
#7997
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Цитата:
saba:
Перечитайте внимательно.

Вот вам и классический пример передёргивания. :-)
Вот цитата из текста:
"На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов. ПОТОМ (!) суррогатное материнство даже оформили законодательно."
Но saba каким-то чудесным образом "нашёл" там фразу "Украина обвиняется в том, что узаконила суррогатное материнство".
Хотя там нет никаких обвинений. Простая констатация фактов.
...
Вот так можно препарировать практически любой здесь комментарий сторонников украинского нацизма. Просто лень этим заниматься. Да и времени жалко. Не хотят они правды видеть в упор.

[Исправлено: Skeptic, 03.08.2023 - 22:18]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.08.23 - 23:59
#7998
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Цитата:
Skeptic:
Вот вам и классический пример передёргивания


Кто бы говорил: "...со второго класса и далее по тексту...."
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 00:08
#7999
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Цитата:
таноми52:
Вы разницу-то между критикой и оголтелыми лживыми нападками умеете различать? Или комменты 111-го по поводу РФ считаете критикой? Вам не отвечают на вопрос о русофобии, потому что это детский вопрос Как-то даже стыдно взрослому человеку разжёвывать очевидное

Для вас может быть и очевидное . для меня нет. Вопрос мой простой: Почему путают народ России и власть России. Если для Вас очевидное, что это одно и тоже, то для меня это совсем не очевидно. ну Вы сегодня и дали на него ответ. Как раньше пелось только про партию. мы говорим Россия, подразумеваем Путин. А комменты 111 го это по большей части даже не комменты, а репосты из других изданий. если считаете их необоснованными, опровергайте, а не прибегайте к аргументам солдата пв. Просто сказать"Россия лучшая" и думать, что вы всех убедили.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 00:10
#8000
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Цитата:
Skeptic:
Не хотят они правды видеть в упор.

Так ведь нет правды в ваших словах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 00:10
#8001
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Цитата:
ACROS:
Кто бы говорил: "...

Им без разницы о чем врать и как беситься..
Вот ко мне второй день z-патриоты ломятся, десятки и сотни сообщений матерного характера..



[Исправлено: 111, 04.08.2023 - 00:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 00:12
#8002
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Z- патриоты, русского мира, и ведь так опускаются, что ниже то думал некуда, а вот оказывается есть куда..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 00:32
#8003
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Эх жизнь..
Вчера они хотели захватить Киев за три дня, сегодня после полутора лет войны и отступлений, им не остается буквально ничего, чтобы оскорблять и писать оскорбления в личку, со слезами на глазах произносить такие ужасные на их мозговые понятия слова как хохлолизы, укропы и мрази..
Вот ведь хорошо с одной стороны война.
Понять кто твой друг, а кто тебя исподтишка тут же, живя рядом с тобой, попытается прирезать..
Кто предаст тебя в первую очередь и станет полицаем, работая на оккупантов..
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.08.23 - 00:36
#8004
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Это нам придаст новые силы, чтобы научно объяснить нашим поколениям, кто такие эти z-патриоты, почему то через английскую z, и почему нужно их ненавидеть как самый непристойный род на Земле, почему надо готовится так, как во Властелине колец готовились в борьбе с Орками..
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