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≡ "Тобол" вышел в следующий раунд Лиги конференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47287
"Тобол" вышел в следующий раунд Лиги конференций
Отправлено: 03.08.23 - 22:58
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"Тобол" проиграл швейцарскому "Базелю" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, но прошел дальше по сумме двух встреч. Ответный матч команды провели в Костанае. Все голы были забиты в первом тайме.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
205
Re: "Тобол" вышел в следующий раунд Лиги конференций
Отправлено: 03.08.23 - 22:58
#1
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Задержанный рейс базеля конечно подарок. Отличная атмосфера на стадионе. Дебле и Рогач старались за всех, были индивидуальные ошибки у защитников, которые стоили счета, но главное проходим в следующий раунд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28643
Re: "Тобол" вышел в следующий раунд Лиги конференций
Отправлено: 04.08.23 - 00:23
#2
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Круто, все в каком то экстазе.
Удачи!
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