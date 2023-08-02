Отправлено: - 20:31

КГСПС:

Это говорит тот, кто не имел и не имеет ничего общего со службой в армии.

Цитата:Это говорит тот, кто видел предательство десантников, которые вместо того, чтобы защитить свою страну, когда ее грабили, поосто тупо разбивали бутылки о свои тупые головы..